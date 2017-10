Regionalsport Schwarzwald Wochen der Wahrheit

TV St. Georgen empfängt SG Köndringen/Teningen II. Drei Heimspiele in Folge für Aufsteiger

Handball, Südbadenliga: TV St. Georgen – SG Köndringen/Teningen II (Samstag, 19.30 Uhr) – (sle) Im Basketballsport würde man wohl von der „Crunch-Time“ der Saison sprechen. Zu Deutsch, die heiße Phase. Besser sind die bevorstehenden Wochen des TV St. Georgen wohl nicht zu beschreiben. Mit dem Spiel am Samstag gegen die SG Köndringen/Teningen II beginnt ein kleiner Heimspiel-Marathon für den Aufsteiger. In drei aufeinander folgenden Auftritten in der Roßberghalle gegen Tabellennachbarn ist es für die Bergstädter an der Zeit, Punkte zu sammeln. Dass dies trotz der großartigen Heimkulisse keine leichte Aufgabe wird, ist jedem im St. Georgener Lager klar

Der Saisonauftakt war für den Liga-Neuling hart. Einem Überraschungssieg in Elgersweier stehen vier Niederlagen gegen Top-Teams entgegen. Zwei Mal waren die St. Georgener nahe an der Sensation, zwei Mal jedoch völlig chancenlos. „Wir haben in drei Partien demonstriert, dass wir in dieser Liga mithalten können. Sinzheim und Schutterwald haben uns aber gezeigt, dass wir noch viel lernen müssen. Dass wir nun mit zwei Punkten da stehen ist okay. Allerdings hätte ich gerne eines der ersten Heimspiele gewonnen“, fasst Trainer Jürgen Herr den Saisonstart zusammen.

Nun empfangen die Jungs vom Roßberg zum Kellerduell die Drittliga-Reserve der SG Köndringen/Teningen. Beide Mannschaften haben bisher zwei Punkte auf dem Konto. Erstmals in dieser Saison ist St. Georgen nicht in der Außenseiterrolle.

Die Gäste setzen mit ihrer jungen Mannschaft, ähnlich wie der TVS, auf eine offensive Abwehrformation. Die Zuschauer dürfen somit auf eine Partie mit hohem Tempo hoffen. Die SG hat in den spielstarken Sebastian Endres und Patrick Schuhmacher ihre besten Torschützen. Köndringen/Teningen hätte theoretisch die Option, die zweite Mannschaft mit talentierten U 23-Spielern aus dem Drittligakader zu verstärken. Ob man den jungen Leistungsträgern diese Mehrfachbelastung zumutet, wird sich erst am Samstag zeigen.

Für die St. Georgener wird es auf jeden Fall wieder darauf ankommen, dass sie an die eigene Leistungsgrenze gehen. Zuletzt wurden die Torchancen wieder konsequent genutzt. Auch in der Defensive konnte sich der Aufsteiger steigern. Zwei Punkte am Samstag wären Balsam auf die Seele der Bergstädter. Dass für ein erfolgreiches Spiel eine über 60 Minuten kämpferische und konzentrierte Leistung nötig ist, ist sich jeder Einzelne im TVS-Lager bewusst.

„Wir sind hochmotiviert und wollen endlich auch zu Hause punkten. Der Gegner benötigt die Punkte aber genau so dringend wie wir. Das wird sicher ein harter Kampf. Wir werden zudem alles daran setzen, Paul mit einem Sieg gebührend zu verabschieden“, kündigt Kapitän Jan Holzmann an. Das Spiel am Samstag ist für Torjäger Paul Assfalg der vorerst letzte Auftritt im Trikot des TV St. Georgen. Er wird Trainer Jürgen Herr aufgrund einer beruflichen Veränderung nicht mehr zur Verfügung stehen.