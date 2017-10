Regionalsport Schwarzwald "Wir wollen ins Finale"

SSV Brigachtal vor Start in Bundesliga-Saison. Luftgewehr-Mannschaft mit drei Neuzugängen

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga Süd: In Königsbach eröffnet die Sportschützenvereinigung (SSVg) Brigachtal am Wochenende ihre 18. Erstliga-Saison. Erster Gegner ist am Samstag der SV Niederlauterbach. Am Sonntag wartet Aufsteiger SSV Kronau auf die Schwarzwälder. Erstmals überhaupt haben die Brigachtaler zwölf Schützen gemeldet und damit die personellen Alternativen, die sich Cheftrainer Alain Guignard immer gewünscht hatte. Entsprechend zuversichtlich ist Guignard. „Wir haben die Klasse, um einen Platz unter den besten vier Mannschaften zu belegen und das Finale um die deutsche Meisterschaft zu erreichen.“

Brigachtal startet mit drei Neuzugängen in die Saison. Mit Selina Gschwandtner (München), Kerstin Kohler und Yvonne Schlotterbeck (beide Affalterbach) hat Guignard drei Zugänge gewonnen, die alle schon über reichlich Bundesliga-Erfahrung verfügen. Das Team der Saison 2017/18 wird somit hauptsächlich aus weiblichen Schützen bestehen. Unangefochtene Nummer eins ist indes der Ungar Peter Sidi, der seit dem Bundesliga-Aufstieg für Brigachtal schießt. Silvia Rachel und Eva Rösken folgen in der Setzliste auf den Rängen zwei und drei. Gschwandtner, die Schweizerin Martina Landis, Kohler, die Furtwangerin Nathalie Loser, Schlotterbeck, Sebastian Meixner, Eigengewächs Selvi Özdag, Markus Sackner und Silvia Guignard vervollständigen das Team.

An den vergangenen Wochenenden trainierte die Mannschaft ohne die drei Top-Schützen im Brigachtaler Schützenhaus. Guignard: „Die Form stimmt, was uns zuversichtlich in die Saison gehen lässt. Zudem zeichnet uns ein großer Zusammenhalt aus. Die Zugänge sind gut integriert, und alle fiebern der Bundesliga entgegen.“ Nach Ansicht des Trainers ist die Liga in dieser Saison ausgeglichen besetzt. Viele Konkurrenten hätten sich ebenfalls verstärkt. Einige Teams setzen vor allem auf Ausländer, wobei weiterhin nur ein Schütze ohne deutschen Pass bei den Wettkämpfen pro Mannschaft starten darf. Bei den Brigachtalern ist der vierfache Olympia-Teilnehmer Sidi diesbezüglich gesetzt.

Die Teams aus Fürth, Prittlbach, Petersaurach, Königsbach und Coburg sieht Guignard als heiße Rivalen im Kampf um einen der ersten vier Plätze. Abzuwarten bleibt, wie sich die drei Aufsteiger aus Kronau, Vöhringen und Buch schlagen. Guignard kennt alle Schützen dieser Mannschaften. „Es könnte an der Tabellenspitze durchaus zu einem Millimeter-Einlauf kommen. Das ändert aber nichts an unserer Zielsetzung. Wir wollen im Februar um die Medaillen schießen. Ein Ziel, was vor allem den mehrfachen Welt- und Europameister Sidi reizt. „Er will unbedingt die deutsche Mannschaftsgoldmedaille. So lange wird er trotz zahlreicher Angebote der Konkurrenz auf jeden Fall bei uns bleiben“,stellt Guignard heraus.

Hoch sind auch die Ziele der zweiten Brigachtaler Mannschaft, die erneut in der Südbadenliga an den Start geht. Auch hier beginnen die Wettkämpfe am Wochenende. „Eine nicht ganz glückliche Konstellation, dass beide Ligen zeitgleich schießen. Auch deshalb haben wir unseren Kader erweitert“, ergänzt Guignard. Auch hier setzt der Coach die Messlatte hoch. „Wir wollen den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen.“ Möglicherweise werden deshalb am Wochenende die Zugänge Schlotterbeck und Kohler in der Südbadenliga schießen, um gleich für einen perfekten Start mit zwei Siegen zu sorgen.

Der Heimwettkampf in der Bundesliga wird wie in den vergangenen Jahren zum Rundenabschluss in der Salinen-Sporthalle Bad Dürrheim ausgetragen, diesmal am 13. und 14. Januar. Spätestens dann soll der Finaleinzug perfekt gemacht werden.

Die Gegner

Die Bundesliga-Gegner der

SSVG Brigachtal:

In Königsbach:

14. Oktober: SV Niederlauterbach

15. Oktober: SSV Kronau

In Petersaurach:

28.10.: SV Buch

29.10.: SV Petersaurach

In Niederlauterbach:

11. November: Der Bund München

12. November: SSG Dynamit Fürth

In Vöhringen:

25. November: SV Germ. Prittlbach

In Kronau

9. Dezember: SV Pfeil Vöhringen

10. Dezember: SG Coburg

In Bad Dürrheim:

13. Januar: Eichenlaub Saltendorf

14. KKS Königsbach