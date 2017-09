Regionalsport Schwarzwald "Wir wollen beim VfB Stuttgart gewinnen"

C-Junioren des FC 08 Villingen in der Landeshauptstadt zu Gast. Zuversicht auch bei anderen Jugendteams

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – SG Elzach (Sonntag, 17 Uhr). (ms) "Ich weiß bisher nichts vom kommenden Gegner“, gibt Villingens Trainer Emanuele Ingrao vor der Heimpremiere am Sonntag gegen Elzach zu und ergänzt: "Ich bin jedoch generell ein Trainer, der sich weniger am Gegner orientiert und sich mehr auf die eigene Mannschaft konzentriert. Unser Ziel ist ganz klar der Sieg. Die Jungs sind jedenfalls willig und haben gut trainiert.“ In den Einheiten dieser Woche standen mannschaftstaktische Themen im Mittelpunkt. "Mit der Spielweise beim ersten Spiel in Bahlingen war ich zwar zufrieden. Dennoch sieht ein Trainer immer Dinge, die ihm nicht so gut gefallen“, betont Ingrao. Am Sonntag können die Nullachter bis auf die beiden Neuzugänge, deren Spielgenehmigungen noch einige Monate fehlen werden, alle Spieler einsetzen.

Verbandsliga, B-Junioren: JFV Singen – FC 08 Villingen (Samstag, 16 Uhr). Mit einem 2:0-Sieg gegen Emmendingen glückte dem FC 08 ein Auftakt nach Maß. Einziges Manko einer ansonsten starken Leistung war die Chancenverwertung. "Dieses Thema haben wir im Training angesprochen. Die Spieler wissen, dass sie die Chancen besser nutzen müssen und können“, so Villingens Coach Tevfik Ceylan. Gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Mustafa Gürbüz und Luis Silva hat er sich über den kommenden Gegner gut informiert. Die Defensivschwäche, die beim 2:7 der Hegauer in Pfullendorf zum Vorschein trat, findet sich auch in Ceylans Analyse wieder. "In der Defensive spielt Singen vogelwind. Wir müssen so früh wie möglich in Führung gehen und unsere Chancen konsequent nutzen. Dann sollten wir das Spiel für uns entscheiden. Klares Ziel ist der Dreier.“ Dem Trainer-Trio steht der komplette Kader zur Verfügung.

Oberliga, C-Junioren: VfB Stuttgart II – FC 08 Villingen (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem Auftaktremis gegen Waiblingen ist bei den Nullachtern in dieser Woche deutliche Erleichterung zu spüren. "Die Jungs waren vor dem ersten Spiel extrem nervös. Die Stimmung ist nun viel entspannter“, freut sich Trainer Haris Redzepagic. Der kommende Gegner ist zwar nominell ein schwerer Brocken, bereitet den Villingern aber keine Angst. "Wenn wir voller Angst und Ehrfurcht nach Stuttgart fahren, brauche ich nicht mehr Fußball zu spielen. Wir fahren dorthin, um das Spiel zu gewinnen. Wenn es klappt, ist alles gut. Wenn nicht, dann ist es auch okay.“ Chancen rechnet sich der Trainer aus. In der Vorbereitung trennten sich beide Teams 0:0. „Damals waren wir sogar einen Tick besser. Die Jungs sind heiß. Wir wollen dieses Mal gewinnen.“ Personell kann Redzepagic aus den Vollen schöpfen.

Verbandsliga, C-Junioren: Kehler FV – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 13.15 Ihr). (cl) Die DJK-Elf um Trainer Andreas Vöckt reist zu einem Mitaufsteiger. Die Gastgeber setzten sich im Relegationsspiel gegen den SV Weil durch. Weil war damals schärfster Konkurrent der DJK um die Landesligameisterschaft und wurde von der DJK mit 4:1 bezwungen. Kehl unterlag am ersten Spieltag beim Meisterschaftsfavoriten Freiburger FC mit 1:2. Vöckt kann die Qualität der Kehler schwer einschätzen. "Ich weiß nicht, was uns erwartet. Wir sind im Abwehrverbund gut aufgestellt, offensiv fehlt noch die letzte Konsequenz“. Bis auf Ricky Dilger (Zerrung) sind alle Spieler dabei.