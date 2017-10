"Wir werfen so lange, bis es nervt"

Panthers empfangen am Samstag den MTV Stuttgart. Mit Nick Mosley kommt ein alter Bekannter

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – MTV Stuttgart (Samstag, 20 Uhr). (ms) Schwenningens Trainer Alen Velcic wird es nicht leid, auf die Dreier-Krise seiner Mannschaft hinzuweisen. Schon seit Saisonbeginn stellt die Bilanz aus der Distanz die Achillesferse der Panthers dar. „Wir werfen tausende Dreier im Training. Wir machen das solange, bis es die Spieler im Training nervt und die Dreier im Spiel treffen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist wie bei einem Stein: Wenn du lange genug drauf hämmerst, bricht er“, ist sich Velcic sicher. Auch wenn die letzten beiden Gegner ohne Dreierregen deklassiert wurden, wollen die Neckarstädter nicht auf den Distanzwurf verzichten.

Neben dem Wurftraining bereiteten sich die Panthers unter der Woche akribisch auf den kommenden Gegner vor. Der MTV Stuttgart gewann nach verpatztem Saisonstart die letzten beiden Spiele, steht bei einer Bilanz von 2:2 und belegte in der Tabelle Platz zehn. Vor Saisonbeginn krempelte Trainer Torsten Böhringer sein Team auf vielen Positionen um. Ein Neuzugang des Männerturnvereins ist ein alter Bekannter: Der US-Amerikaner Nick Mosley spielte in der Rückrunde der Saison 2014/2015 für die Panthers. Obwohl der Center seinen damaligen Trainer sportlich nicht überzeugen konnte, freut sich Alen Velcic auf das Wiedersehen. „Nick ist ein toller Mensch. Er ist ein guter Rebounder und Verwerter von zweiten Chancen.“ Dass es für Mosley in dieser Saison gut läuft, zeigt ein Blick auf die Statistik. Mit 20,5 Punkten im Schnitt ist der 2,03 Meter große Center der viertbeste Scorer der Regionalliga. Alen Velcic bereitet diese Statistik keine Sorgen. „Stuttgart hat ein gutes Umschaltspiel in beide Richtungen. Wir schauen aber nur auf uns und wollen uns nicht nach dem Gegner richten.“

Der litauische Routinier Darius Pakamanis ist nach überwundener Muskelverletzung in der Wade wieder voll einsatzfähig, sehr zur Freude seines Trainers. Velcic: „Paka ist ein hervorragender Dreierschütze. Zudem bringt er eine große Portion Intensität und Erfahrung in der Verteidigung mit.“ Zudem sind die zuletzt im Training wegen Terminen abstinenten Boyko Pangarov und Nikola Fekete wieder zurück.