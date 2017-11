"Wir werden vom Verletzungspech verfolgt"

Höherklassige Juniorenteams am Samstag am Ball. Auftakt der Oberliga-Rückrunde für U15

Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SG Kuppenheim (Samstag, 16 Uhr). (ms) Die SG Kuppenheim ist der letzte Gegner der Vorrunde, ehe am kommenden Wochenende der letzte Spieltag des Kalenderjahres ansteht. Für die Villinger A-Junioren kommt die Winterpause dann wie gerufen. „Wir sind in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt. Deshalb konnten wir auch fast nie das zeigen, was wir eigentlich drauf haben“, sagt der ob des siebten Tabellenplatzes enttäuschte Trainer Emanuele Ingrao. Dennoch ist der Anschluss an die Spitze noch vorhanden. In der ausgeglichenen Liga beträgt der Rückstand zum Tabellenführer Lörrach lediglich fünf Punkte. Für das wichtige Spiel gegen Kuppenheim, das den Nullachtern mit zwei Punkten und zwei Spielen weniger im Nacken sitzt, fällt der nächste Stammspieler aus. Elias Maiberg wird mit Verdacht auf Meniskusriss in der nächsten Woche untersucht. Ingrao: „Ich hoffe, dass sich der Verdacht nicht bestätigt. Momentan habe ich nur zehn Feldspieler mit zwei dicken Fragezeichen. Ich werde mit den B-Junioren sprechen, ob sie bei uns aushelfen können.“

B-Junioren Verbandsliga: Kehler FV – FC 08 Villingen (Samstag, 16.30 Uhr). Mit dem Kehler FV wartet zum Abschluss der Hinrunde ein Aufsteiger auf die B-Junioren des FC 08. Trainer Tevfik Ceylan zieht mit Platz fünf ein durchwachsenes Fazit. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Bahlingen ist zwar souverän Tabellenführer, fegt allerdings nicht durch die Liga. Wir haben unnötig Punkte liegen gelassen und müssten normal zwei Plätze weiter oben stehen.“ Das ausgefallene Spiel beim Freiburger FC, das als Standortbestimmung gedient hätte, wird erst im neuen Jahr ausgetragen. Nach gutem Saisonstart und der Tabellenführung nach zwei Spielen mussten die Nullachter vor allem gegen die Topteams unglückliche Niederlagen hinnehmen. Von einem Pflichtsieg am Samstag beim Drittletzten Kehl will Ceylan nicht sprechen. „Es wird nicht einfach. Sie sind sehr robust und kampfstark. Dennoch wollen wir natürlich die drei Punkte mitnehmen.“ Bis auf Torhüter Robin Karcher, der weiterhin an einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen laboriert, sind alle Spieler einsatzfähig.

C-Junioren Oberliga: FSV Waiblingen – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Für die Villinger U15 steht das letzte Spiel des Jahres vor der Tür. Beim FSV Waiblingen beginnt die Rückrunde. Im 0:0 im Hinspiel feierten die Nullachter ihr Debüt in der zweithöchsten Spielklasse der C-Junioren. „Damals haben wir gesehen, dass die Oberliga ein anderes Kaliber als die Verbandsliga ist. Wir haben aber mitgehalten“, erinnert sich Trainer Haris Redzepagic. Zunächst war das Manko der Villinger, dass sie zu wenige Tore schossen. Jetzt läuft es in der Offensive, da lassen sie defensiv zu viel zu. „Wir werden taktische Änderungen vornehmen. Wir müssen die Balance zwischen Abwehr und Mittelfeld hinbekommen. Dann bin ich zuversichtlich, dass es mit dem ersten Saisonsieg klappen wird“, betont der Trainer. Der Kader ist komplett. Obwohl die Liga am kommenden Wochenende nochmals spielt, hat Villingen nach der Partie am Samstag Winterpause. Am 9. und 10. Dezember nimmt der FC 08 am prominent besetzten Hallenturnier Eichberg-Cup in Blumberg teil.

C-Junioren Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – Freiburger FC (Samstag, 14:00). (cl) Nach zwei Siegen in Folge sind die Donaueschinger wieder in Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen. Die Erfolge gegen Bahlingen und Laufenburg taten dem Selbstvertrauen gut. Am Wochenende nachzulegen, wird jedoch ein schwieriges Unterfangen. Im letzten Spiel der Vorrunde wartet mit dem Freiburger FC ein richtiger Brocken. Der FFC befindet sich in der Tabelle auf dem fünften Platz. DJK-Trainer Andreas Vöckt ist zuversichtlich, dass der Aufwärtstrend der Grün-Weißen am Wochenende fortgesetzt wird: „Wir wollen aggressiv verteidigen, gute Konter spielen und viel zum Spiel beitragen". Der gesamte Kader ist einsatzfähig.