Wir werden punkten

Landesligist SV Obereschach gastiert bei SG Dettingen-Dingelsdorf

Fußball-Landesliga: SG Dettingen-Dingelsdorf – SV Obereschach (Samstag, 14.30 Uhr). (daz) Ohne gute Erinnerungen aber mit viel Zuversicht reisen die Obereschacher zum Tabellenachten. Im Hinspiel kassierte Obereschach in Minute 94 den Treffer zur 1:2-Heimniederlage. Andererseits hat die Elf von Trainer Mario Bibic aus den vergangenen drei Punktspielen sieben Zähler mitgenommen und große Lust die Serie auszubauen. „Wir wollen dort punkten und wir werden dort punkten“, kündigt Bibic an.

Um seine Mannschaft gut einzustellen, schaute sich der Trainer am vergangenen Samstag den Dettinger Erfolg beim neuen Schlusslicht Hilzingen an. „Das ist eine Mannschaft, die schnell und sicher spielt. Die Dettinger haben die Qualität für eine gute Platzierung weitab der Abstiegsränge“, ergänzt Bibic. Er muss auf den gesperrten Oguzhan Yildiz verzichten. Wer ihn ersetzen wird, ist noch offen. Denkbar erscheinen indes Robin Effinger oder auch Niklas Rottler. Bibic wird sich nach den abschließenden Trainingseindrücken entscheiden. Möglich wäre auch eine dritte Lösung.

Der jüngste Punktgewinn gegen den Tabellendritten Walbertsweiler hat in Obereschach für zusätzliches Selbstvertrauen gesorgt. Hinzu kommt, dass der Aufsteiger bisher von den Auswärtsreisen die doppelte Zahl an Punkten (10) im Vergleich zu den Heimpartien geholt hat. „Wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind in der Lage diesen Gegner zu ärgern. Dort zu punkten wäre im Kampf um den Klassenerhalt enorm wichtig“, ergänzt Bibic.