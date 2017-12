Regionalsport Schwarzwald "Wir werden den Titel holen"

Die Basketballer der Wiha.Panthers VS sind auf einem guten Weg, ihren Titel in der Regionalliga zu verteidigen. Trainer Alen Velcic blickt im SÜDKURIER-Interview auf ein turbulentes Jahr 2017 zurück.

Ein ereignisreiches Jahr 2017 aus Sicht der Wiha.Panthers neigt sich dem Ende entgegen. War es das Jahr der Meisterschaft oder das Jahr des Nichtaufstiegs?

Eine passende Überschrift wäre: „Zu Tode betrübt“ oder „Vom Himmel in die Hölle und zurück“. Die Verwehrung des Aufstiegs in die Pro B aus fadenscheinigen Gründen ist noch deutlich präsenter als der Meistertitel. Aufgrund sportpolitischer Entscheidungen wurden die Sportler um die Früchte ihrer harten Arbeit betrogen.

Dafür lief die darauffolgende Hinrunde sehr gut. Wie fällt ihr Zwischenfazit der aktuellen Saison aus?

Wir hatten Anlaufschwierigkeiten und eine durchwachsene Vorbereitung ohne Trainingslager. Mitte September verpflichteten wir Christian Behrens, der eingeschlagen hat wie eine Bombe. Dass er sich Ende Oktober schwer verletzte, war umso bitterer. Der Auftaktsieg gegen Lich war weder Fisch und noch Fleisch. Dann haben wir in Speyer streckenweise desolat gespielt und verdient verloren. Danach folgte eine Aussprache. Wir hatten auch im weiteren Verlauf Verletzungspech, gewannen aber zwölf Spiele in Serie und erlauben unseren Gegnern nur knapp über 60 Punkte pro Spiel. Was der Verein und das Umfeld vor allem bei den letzten beiden Heimspielen geleistet haben, sucht in der Liga Seinesgleichen. Wir haben mit weitem Vorsprung das größte Publikum der Liga.

Mit welchen Eigenschaften beschreiben Sie den Charakter der Mannschaft?

Diszipliniert, lernwillig, fleißig, kollegial, loyal. Sie ordnen alles dem mannschaftlichen Erfolg unter.

Im Januar stehen wichtige Spiele in Lich und Langen sowie gegen den Tabellenführer Speyer an. Kann in dieser Zeit schon eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen fallen?

Auf jeden Fall können wir einen großen Schritt machen. Speyer muss im Januar gegen Koblenz und uns spielen. Aber auch wir müssen aufpassen, denn Langen kann zuhause jeden Gegner schlagen und Lich hat bereits gegen Koblenz gewonnen. Der Januar bietet jedenfalls einen Fingerzeig, in welche Richtung es für uns gehen wird.

Wird es in dieser Saison noch personelle Veränderungen geben?

Wir werden eventuell den Kader verändern, wenn es sich anbietet. Unser Schwede Aron Walker hinkt noch den Erwartungen hinterher.

Wann beginnen die Planungen für die folgende Saison in der Pro B?

Damit beginnen wir frühestens nach dem Spiel gegen Speyer.

In der Pro B herrscht eine Quotenregel, die die Panthers zu einem personellen Umbruch zwingt. Zu jedem Zeitpunkt müssen drei Local Player, also Spieler, die bereits vor der U15 in Deutschland Basketball spielten, auf dem Feld stehen. Wann läuft die Kaderplanung an?

Das ist jetzt noch viel zu weit weg. Damit befasse ich mich erst im April. Klar ist aber, dass wir den Kader umkrempeln und fünf deutsche Spieler verpflichten müssen.

Bis jetzt ist Kosta Karamatskos der einzige „Local Player“ im Kader der Panthers. Spielt er deshalb eine zentrale Rolle in der Zukunftsplanung?

Natürlich. Er wird auch definitiv hierbleiben, wenn er es möchte. Daran habe ich aber keine Zweifel. Seine Familie kommt aus der Nähe, Kosta hat hier eine tolle Arbeit und fühlt sich bei uns wohl. Er ist auch kein Wandervogel. Er ist der beste Deutsche in der Regionalliga. Kosta kommt regelmäßig von der Bank ins Spiel und macht den Unterschied.

Sie betonten vor der Saison, dass Sie nur im Aufstiegsfall an Bord bleiben werden. Begleitet Sie der Gedanke, dass es die letzte Rückrunde als Panthers-Coach sein werden könnte?

Nein. Daran denke ich überhaupt nicht, weil wir den Titel holen werden. Das sage ich ohne Arroganz, sondern mit fester Überzeugung. Jeder andere Gedanke ist müßig.