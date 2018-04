Rückblick auf den 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Bereits am Freitag sicherte sich A 1-Spitzenreiter FC Fischbach drei Punkte gegen den SV Nußbach und untermauerte seine Titelambitionen. Die Verfolger DJK Villingen II und Weilersbach feierten ebenfalls Siege.

Keine Tore und keinen Sieger gab es im Spiel der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach gegen Neukirch. Für die SG Vöhrenbach war es der erste Punkt nach der Winterpause. „Nach den 90 Spielminuten geht das Ergebnis in Ordnung. Beide Mannschaften haben sich weitgehend neutralisiert“, sagt Trainer Franz Ratz, der indes auch das Kardinalproblem seiner Elf erkannte: „Wir treffen das Tor nicht.“ Daran gelte es zu arbeiten, denn der Neuling hat die Qualität, um eine Runde fernab jeglicher Abstiegsängste zu spielen.

Für die Sportfreunde Neukirch war das Remis ein kleiner Schritt auf dem Weg in sicheres Fahrwasser. „Nach der ersten Halbzeit würde ich fast von zwei verlorenen Punkten sprechen. Aufgrund der zweiten Hälfte geht das Ergebnis in Ordnung. Mich hat gefreut, dass wir 45 Minuten auf dem schweren Hartplatz ein gutes Spiel gezeigt haben. Wir sollten jetzt wissen, um was es geht. Diese Partie war ein Schritt in die richtige Richtung“, analysiert Neukirchs Trainer Udo Glander.

Der VfB Villingen zeigte beim 4:0-Erfolg in Tannheim wieder einmal, dass in der Mannschaft viel mehr Potenzial steckt. „Wir haben bei 25 Grad den Hartplatz gut angenommen. Meine Elf hat sich ein dickes Lob verdient. Die Mannschaft kann aber noch viel mehr, wenn sie einmal konstant über einen längeren Zeitraum auf diesem Niveau spielt“, sagt Trainer Toni Szarmach. Ein Extralob erhielt Dragan Jovanovic. „Er wird immer mehr zum Kopf der Mannschaft und ist ein Führungsspieler“, betont Szarmach. Unterdessen wurde das für Mittwoch geplante Nachholspiel gegen Schönwald erneut abgesagt. Der Rasenplatz beim VfB ist nicht bespielbar und der Kunstrasenplatz wird erst Ende der Woche übergeben.

Primäres Ziel des FC Weilersbach ist es laut Trainer Nunzio Pastore, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Beim 2:0-Erfolg in Triberg hatte seine Elf großen Widerstand zu brechen. „Triberg ist in einer ausgezeichneten Form. Sie haben uns alles abverlangt. Erst mit dem verwandelten Elfmeter sind wir auf die Siegerstraße gekommen. Es war ein etwas glücklicher Sieg, den wir aber natürlich gern mitnehmen“, sagt Pastore. Aktuell hat der Coach personell einige Sorgen und ruft deshalb öffentlich keinen Angriff auf die Zweitplatzierte DJK Villingen II aus. „Wenn wir Platz drei verteidigen, wird sich eventuell die Chance nach oben eröffnen. Wir tun gut daran, zunächst einmal unsere gute Ausgangsposition zu halten.“

Vor dem Spiel in Rietheim wäre Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, mit einer Punkteteilung zufrieden gewesen. Nach den 90 Minuten und dem 1:1 war es Feucht nur bedingt. „Wir haben eine schlechte erste Halbzeit gespielt, standen zu weit weg und waren zu langsam in unseren Aktionen. Hinzu kamen dumme Ballverluste. Nach dem Seitenwechsel wurde es besser. Mit der Einwechslung von Marco Erban kam endlich der Schwung in unsere Aktionen, den ich schon vorher sehen wollte“, so Feucht. Danach sei mehr als ein Punkt möglich gewesen, doch Feucht weiß auch: „Wenn es dumm läuft, verlieren wir die Partie. Pascal Weisser hat uns mit seiner Abwehraktion am Leben gehalten.“

Nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen erlebte der FC Peterzell bei der 1:6-Niederlage beim FC Schonach II einen kleinen Rückschlag. „Wir haben alles probiert, aber Schonach war bärenstark. Das war die beste Mannschaft, auf die wir in den vergangenen Monaten getroffen sind. Ich kann nicht verstehen, warum Schonach in der Tabelle so weit unten steht“, sagt Peterzells Trainer Giovanni Mercuri. Er gab seinen Spielern mit, die Partie schnell abzuhaken, um im Kampf gegen den Abstieg keine negativen Gedanken aufkommen zu lassen. Mercuri: „Wir hatten beim Spielstand von 3:1 zwei dicke Chancen zum Ausgleich. Mit dem 4:1 war alles vorbei. Die Niederlage sollte und darf uns nicht umwerfen.“

Den zwei Auftaktniederlagen gegen Triberg und Fischbach ließ der FC Kappel nun zwei Siege gegen Weilersbach und in Schönwald (3:2) folgen. „Mit dem Erfolg in Schönwald haben wir den Sieg gegen Weilersbach vergoldet. Dennoch sind wir noch lange nicht über den Berg. Nach den jüngsten Leistungen habe ich allerdings die Hoffnung, dass es uns bald gelingen wird“, sagt Trainer Kai Bommer. Für ihn ist der aktuelle sechste Platz wenig aussagekräftig, da die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele absolviert haben. Bommer: „Nach den noch fünf ausstehenden Spielen im April werden wir wissen, wohin die Reise geht.“