Regionalsport Schwarzwald Wir sind menschlich enttäuscht

FC Schonachs Vorsitzender Reinhold Herr überrascht von Blanco-Wechsel

Fußball: Mit Kopfschütteln nahm die Vereinsführung des FC Schonach die Nachricht auf, dass ihr Trainer Enrique Blanco den Verein am Saisonende in Richtung FC Bad Dürrheim verlassen wird. „Enrique Blanco hat uns in den vergangenen Gesprächen stets in dem Glauben gelassen, dass er bei uns weitermachen wird. Deshalb sind wir menschlich von ihm enttäuscht“, redet Schonachs Vorsitzender Reinhold Herr Klartext.

Verwirrend war für Herr auch die Tatsache, dass Blanco angekündigt hatte, kommende Saison auch die A-Jugend des FC Schonach zu trainieren. Dies bestätigte die Vereinsführung in der Annahme, dass der Coach auch in der Saison 2018/19 den Landesligisten trainieren wird. „Für uns war natürlich klar, dass er irgendwann eine neue Herausforderung suchen wird. Aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt“, so Herr. Enttäuscht sei er nicht über die Tatsache, dass Blanco geht, sondern wie das Ganze abgelaufen sei: „Ich hätte mir gewünscht, dass er mich anruft und sagt: Ich habe ein sehr gutes Angebot vom FC Bad Dürrheim, das ich nicht ablehnen kann.“

Der Schonacher Vorsitzende betont allerdings, dass der Verein mit Enrique Blanco als Trainer in den vergangenen Jahren „außergewöhnliche Erfolge“ feierte. Herr: „Wir haben uns auch immer gut verstanden. Deshalb wollen wir nun keine schmutzige Wäsche waschen.“ Blanco verschaffte sich durch den Landesliga-Aufstieg und das Erreichen des Halbfinales im südbadischen Vereinspokal großes Ansehen in und um Schonach. Ein Ansehen, das nun offensichtlich einige Kratzer bekommen hat.

Blanco hat laut Herr noch vor wenigen Tagen bei ihm und beim Spielausschussvorsitzenden Hans Griesbeck nachgefragt, ob die beiden auch weiterhin in ihrem Amt bleiben. „Wir haben beide ja gesagt. Deshalb verstehe ich im Nachhinein seine Frage nicht“, sagt Herr. Zudem habe der Trainer stets bekräftigt, dass er beim FC Schonach keinen Scherbenhaufen hinterlassen will. Deshalb hoffen Griesbeck und Herr, dass neben Alexander German und Manuel Passarella nicht noch weitere Spieler den Trainer nach Bad Dürrheim begleiten werden.

Die Schonacher werden sich nun auf Trainersuche begeben. In einer Vorstandssitzung am heutigen Freitag soll das weitere Vorgehen beschlossen werden. Herr: „Wichtig ist vor allem, dass wir zeitnah wissen, welche Spieler bei uns bleiben.“

Am Wochenende 24./25 Februar bestreitet der Landesligist in Haslach ein Trainingslager. Dort soll es konkrete Gespräche mit den Spielern geben. Vor wenigen Wochen hatte Enrique Blanco noch darauf verwiesen, dass bei diesem Trainingslager auch besprochen wird, ob er beim FC Schonach bleibt. Dieses Thema ist nun hinfällig.