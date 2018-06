Regionalsport Schwarzwald "Wir sind gute Freunde geworden"

Eine starke Saison gespielt, aber die Krönung in Pokal und Liga verpasst. Jago Maric (39), Trainer des FC 08 Villingen, blickt zurück auf eine aufregende Spielzeit und voraus in die Oberliga-Saison 2018/19.

Wie sehr steckt das 0:2 in Pirmasens noch in ihren Gliedern?

Es tut schon noch sehr weh. Es tut mir sehr Leid für die Jungs, die die komplette Saison über eine tolle Einstellung gezeigt haben, obwohl es zwischenzeitlich personell sehr problematisch aussah. Leider gehören solche Niederlagen eben im Sport auch dazu. Wir müssen damit umgehen. Es hat nicht sollen sein. Insgesamt hat aber die gesamte Mannschaft in den vergangenen ein, zwei Jahren zweifelsohne einen Schritt nach vorne gemacht.

Kein Pokal, kein Aufstieg. Mit Letzterem durfte man eigentlich ohnehin kaum rechnen. Tut die Niederlage im Pokal deshalb mehr weh?

Ja, das ist so. Vor allem die Art und Weise, wie wir da verloren und gespielt haben. Die Aufstiegspartien waren ein Bonus, aber das Pokalfinale wurmt mich sehr. Für den Verein ist es auch aus finanzieller Hinsicht bitter. Aber dennoch: Kein Vorwurf an die Jungs, die insgesamt einen überragenden Fußball gespielt und das Image des Vereins massiv verbessert haben.

Woran hat es letztlich in Pirmasens gefehlt?

An Kleinigkeiten. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir auch dort sehr guten Fußball gespielt und es war mehr drin. Aber Lamentieren hilft nichts. Wenn man bedenkt, dass wir vor der Oberliga-Saison das Ziel Nichtabstieg hatten, ist die Spielzeit dennoch sensationell verlaufen. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Mannschaft trainieren durfte. Ich möchte den anderen aus meinem Trainerteam danken, außerdem auch Menschen wie Physiotherapeut Achim Prielipp oder Werner Felgenhauer. Wir sind alle gute Freunde geworden und ich denke, wir haben den Verein in den vergangenen zweieinhalb Jahren durchaus sportlich vorangebracht.

Wäre der FC 08 vom Umfeld her überhaupt Regionalliga-tauglich gewesen?

Wir hätten es so oder so gerne probiert. Aber man kann dennoch sagen, dass der sportliche Erfolg schneller kam, als wir die Strukturen im FC 08 ausbauen konnten. Da sollten wir uns ein Beispiel an der TSG Balingen nehmen: Die haben sich im Umfeld über drei, vier Jahre professionalisiert und sind jetzt auch vom Drumherum und dem Stadion bereit für die Regionalliga.

Haben Sie die Sorge, dass durch den fehlenden Aufstieg und den fehlenden Pokal die Euphorie deutlich gebremst ist, der Ausbau der Vereinsstruktur nicht wie benötigt hinbekommen wird?

Natürlich besteht die Gefahr. Wir haben aber keine andere Wahl, wenn der FC 08 nach vorne schauen möchte. Der Verein muss weiterkommen. Wenn ich das Umfeld und die Voraussetzungen in Pirmasens mit unseren vergleiche, gibt es schon noch einiges zu tun.

Die Erwartungshaltung war am Schluss hoch. Manch einer wird in der neuen Saison einen fünften oder sechsten Platz als Rückschritt deuten…

Das mag sein, aber damit kann ich umgehen. Es ist immer die Frage, was ich fordere und welche Voraussetzungen es für diese Ziele gibt. Für 100000 Euro kann ich auch keine schöne Villa bauen.

Damit kommen wir zu den Spielern. Nedzad Plavci, Cristian Giles und Daniel Niedermann verlassen den Verein. Vor allem im Angriff werden mit Sicherheit Neuzugänge gebraucht.

Definitiv. Außerdem auch noch im zentralen Mittelfeld. Wir brauchen drei oder vier gute Spieler, um unser Niveau zu halten. Auch müsste der Kader etwas breiter aufgestellt werden. Wenn zwei, drei Akteure ausgefallen sind, hatten wir in dieser Saison ein Problem. Das sollte sich möglichst ändern, sonst kann man keine Höchstleistungen des Teams erwarten. Wir haben einige junge Spieler, die sich entwickeln, aber noch nicht die Konstanz haben. Und im Angriff sollten wir Danilo Cristilli nicht zu sehr mit Erwartungen überfrachten. Es muss sich erst einmal zeigen, wie er nach der langen Verletzungspause wiederkommt.

Wann wird sich entscheiden, ob Pablo Gil bleibt?

Er ist jetzt in seiner spanischen Heimat. Er hat ein Angebot von uns bekommen, das weg vom Profitum geht. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt, aber eben zu Bedingungen, die zu unserer Philosophie passen. Ich denke, wir werden in ein bis zwei Wochen Klarheit haben werden.

Wie wichtig ist es, dass sich die zweite Mannschaft in den Aufstiegsspielen zur Verbandsliga durchsetzt?

Sportlich wäre es den Jungs und nicht zuletzt auch Trainer Marcel Yahyaijan absolut zu gönnen. Natürlich würde die Verbandsliga einen etwas erhöhten finanziellen Aufwand bedeuten, aber ich drücke massiv die Daumen, dass es der U23 reicht. Und wir werden vermutlich ein oder zwei Akteure aus dem Oberliga-Kader in den Aufstiegsspielen dabei haben.

Die beendete Saison hat viele Kräfte gekostet. Geht es jetzt in Urlaub?

Das wäre schön, aber meine kleine Tochter ist in die Schule gekommen, sodass wir da etwas umplanen müssen. Ein paar Tage Urlaub wird es aber dennoch geben.

Geht es in ihre alte Heimat Kroatien, um dort einen neuen Spieler mitzubringen?

Bislang gibt es für Letzteres keine konkreten Anzeichen. Wenn es der Fall sein sollte, dann sicher aber keinen Profi. Ein Spieler wie Stjepan Geng, der sich hier eine neue Existenz aufbauen möchte, wäre natürlich eine Option, aber da kann ich derzeit nichts vermelden.

Wann startet die Mannschaft mit der Vorbereitung auf die Oberliga-Runde 2018/19?

Am Samstag, 30. Juni. Bis dahin wird die Enttäuschung hoffentlich abgeklungen sein.