Regionalsport Schwarzwald "Wir sind die Gejagten." Panthers-Trainer Alen Velcic im Interview

Mit einem Heimspiel gegen den TV Lich starten die Panthers Schwenningen am Samstag in die Saison der Basketball-Regionalliga. Trainer Alen Velcic spricht im SÜDKURIER-Interview über den verpassten Aufstieg, die Vorbereitung und über die Chancen seines Teams.

Fünf Wochen Vorbereitung liegen hinter der Mannschaft. Konnten Sie ihr Programm wie gewünscht durchziehen?

Es lief etwas holprig, was in erster Linie daran lag, dass ein Arbeitgeber trotz meines persönlichen Einsatzes nicht bereit war, einen Spieler für das Trainingslager freizustellen. So mussten wir das Trainingslager streichen. Das hat mich geärgert.

Woran gilt es in den letzten Stunden bis zum ersten Punktspiel noch zu arbeiten?

Ich habe noch eine vollgepackte Agenda. In erster Linie müssen wir an der Rotation in der Abwehr arbeiten. Offensiv läuft es gut, auch weil wir da sehr gut bestückt sind. Mit dem Trainingslager wären wir sicherlich weiter.

Es steht wieder eine lange Saison bis zum 28. April an. Warum gibt es diesmal sogar mehr Spieltage?

Das liegt daran, dass die BG Eisbären Karlsruhe kurzfristig noch eine Lizenz erhielten. Der ehemalige Bundesligist erhielt keine höherklassige Lizenz und wurde der Regionalliga zugeordnet. Daraus resultiert, dass der Spielplan etwas zerpflückt ist. Eine Mannschaft ist an einem Spieltag spielfrei. Das ist nicht gut für den Rhythmus.

Zwei zusätzliche Partien sollten aber zu verkraften sein, oder?

Sportlich ja. Aber wir brauchen die Halle länger. Während die Helios Arena immer für die Wild Wings reserviert ist, ist das für die Panthers mit der Deutenberghalle nicht der Fall. Wir müssen uns mit anderen Sportarten arrangieren. Leider werden bei der Stadt keine Prioritäten gesetzt. Dabei haben wir die größten Zuschauerzahlen und spielen höherklassig. Ich bitte das aber nicht als Abwertung gegenüber den anderen Sportarten zu verstehen.

In der vergangenen Saison gelang zwar der Titelgewinn, aber der Aufstieg in die Pro B war wegen eines Formfehlers bei den Lizenzierungsunterlagen nicht möglich. Ist das Thema raus den Köpfen?

Ja. Wir sind Meister und wollen es wieder werden. Es gibt viele Ligen weltweit, in denen der Meister nicht aufsteigt und dennoch wieder motiviert an eine Titelverteidigung geht.

Sie haben aber stets betont, dass die Titelverteidigung kein Selbstläufer wird.

Dabei bleibe ich. Wir sind die Gejagten. Es ist in jeder Sportart so, dass Spiele gegen den Meister für die anderen Teams einen besonderen Stellenwert haben. Jeder will den Meister schlagen. Das ist legitim, zumal wir als Panthers immer Maßstäbe gesetzt haben. Sei es im sportlichen, im wirtschaftlichen oder organisatorischen Bereich.

Wer sind dieheißesten Konkurrenten?

Da gibt es einige. Koblenz schätze ich stark ein, Fellbach auch. Speyer hat angekündigt, um den Aufstieg mitspielen zu wollen. Viele Teams haben sich verstärkt. Warten wir die ersten Spieltage ab.

Sie haben angekündigt, dass Sie nicht mehr zur Verfügung stehen werden, sollte der Aufstieg diesmal nicht gelingen. Bleibt es dabei?

Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber daran denke ich zu Beginn der Saison überhaupt nicht. Mein Fokus ist auf die Punktspiele ausgerichtet. Ich setze meine ganze Kraft für den Erfolg ein. Sollten wir verletzungsfrei bleiben, können wir es schaffen. Wir sind auf dem richtigen Weg.

Glauben Sie, dass die Zuschauer in der gewohnten Zahl ein weiteres Jahr Regionalliga mitgehen und die Panthers unterstützen werden?

Ich hoffe es. Schließlich sind nicht wir Sportler oder Trainer daran Schuld, dass wir weiterhin in dieser Liga spielen.

Sie haben im Sommer lange gezögert, bis Sie als Coach verlängert haben. Wurden all ihre Wünsche von der Vereinsführung erfüllt?

Ich habe zehn Spieler. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Wir haben weiterhin treue Hauptsponsoren, auch diese Parameter stimmen. Es gibt aber noch viele Dinge zu verbessern, gerade in der Infrastruktur. Mein Anliegen ist es, dass in Schwenningen auch noch Basketball auf einem hohen Niveau gespielt wird, wenn ich einmal nicht mehr Trainer bin, sondern eher auf der Tribüne sitze. Auch dann muss es weitergehen mit einer stetigen Entwicklung.

Wie wurden die Zugänge integriert?

Sehr gut. Alle passen sportlich zu uns, vor allem aber auch menschlich. Wir hatten viel Glück.

Sind Sie in der Lage, am Samstag mit der besten Formation zu starten?

Zwei, drei Spieler sind leicht angeschlagen. Aber es sollten alle fit werden.