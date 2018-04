Regionalsport Schwarzwald "Wir simulieren nicht"

FC Bad Dürrheim am Samstag beim Spitzenreiter SV Linx. Kurstädter klagen über Personalnot

Fußball-Verbandsliga: SV Linx – FC Bad Dürrheim (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Auch am Donnerstag stand ein dickes Fragezeichen hinter der Partie gegen den Spitzenreiter. Wie berichtet, hat sich das Bad Dürrheimer Lazarett reichlich gefüllt, sodass die Kurstädter möglicherweise keine elf gesunden Spieler zur Verfügung haben. Ob die Partie stattfindet, abgesagt oder bei einem Nichtantritt gar gegen die Kurstädter gewertet wird, ist weiterhin offen.

Bad Dürrheims Vorsitzender Albrecht Schlenker hat wegen der komplizierten Lage Kontakt mit den Verantwortlichen von Tabellenführer SV Linx aufgenommen. Einer von Bad Dürrheim angeregten Verlegung auf einen späteren Termin erteilte der SV Linx schnell eine klare Absage. „Sie haben für den von uns vorgeschlagenen Mittwochtermin bereits ein anderes Spiel angesetzt. Da der Tag blockiert ist, stimmen sie nicht zu“, sagt Schlenker. Der Dürrheimer Vereinschef wollte sich am Donnerstagabend im Training der ersten Mannschaft selbst ein Bild davon machen, wie ernst die Lage ist. Schlenker wollte gleichzeitig versuchen, den Staffelleiter ebenfalls für einen Trainingsbesuch zu gewinnen. „Da der Staffelleiter gerade in Bad Dürrheim zur Kur weilt, ist das denkbar“, sagt der Dürrheimer Funktionär. Ob sich der Staffelleiter darauf einlässt, ist hingegen offen. Wenn die Dürrheimer eine Chance auf eine Spielverlegung haben wollen, müssen sie Atteste der Ärzte vorlegen. „Wir simulieren nicht. Die Atteste aufzutreiben, dürfte das kleinste Problem sein“, so Schlenker. Zunächst wolle man bis Freitag abwarten, um dann die personelle Lage neu zu beurteilen.

Nicht glücklich mit der aktuellen Lage ist auch Trainer Reiner Scheu. Für ihn macht ein Spiel in Linx nur Sinn, „wenn wir zwölf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft an Bord haben“. Scheu nahm wohlwollend zur Kenntnis, dass mit Raphael Bartmann einer der angeschlagenen Spieler einen möglichen Einsatz signalisierte. Eventuell könnte auch Sheriff Bah ein Thema sein, der zuletzt wegen eines Virus ausfiel. Unter diesen Umständen wird es für die Bad Dürrheimer in Linx nur um Schadensbegrenzung gehen. Richtig kompliziert wird für die Kurstädter die ganze Sache durch den Spieltag am kommenden Dienstag, wenn auf eigenem Platz ein weitaus wichtigeres Spiel gegen Stadelhofen, ein Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt, ansteht.