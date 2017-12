Regionalsport Schwarzwald Wir müssen wieder Wild Wings-Eishockey spielen

Schwenningen empfängt am Donnerstag Meister München. Trainer Pat Cortina fordert Steigerung

Eishockey: Zeit zum Verschnaufen bleibt den Wild Wings in diesen Tagen nicht. Acht Partien in einer Woche verlangen den Schwenninger Profis alles ab. Nach dem grandiosen Derby-Sieg in Mannheim und der Niederlage in Augsburg folgt am Donnerstag Spiel Nummer drei in dieser „Hammer-Woche“. Das Team von Trainer Pat Cortina empfängt ab 19.30 Uhr in der heimischen Helios-Arena den deutschen Meister und aktuellen DEL-Tabellenführer EHC RB München.

Cortina bezeichnet die Münchner als „ein Team, bei dem alles vorhanden ist, um erfolgreich zu sein“. Sowohl Qualität als auch Quantität sei bei den „Roten Bullen“ außergewöhnlich. Der Wild Wings-Coach betont jedoch: „Wir müssen uns auf unser Spiel fokussieren und wieder Wild Wings-Eishockey spielen.“ Diese Art des Auftretens vermisste Cortina beim 1:5 am Dienstag in Augsburg. „Unsere Leistung war nicht gut.“ Dabei ist der 53-Jährige auch selbstkritisch: „Vielleicht war die Zeit der Vorbereitung auf diese Partie zu kurz und wir haben nicht die richtigen Worte gefunden.“

Die Tatsache, dass die Wild Wings-Spieler am 25. Dezember frei hatten und somit auch die Vorbereitungszeit auf das Augsburg-Spiel begrenzt war, ist für Cortina kein Grund: „Die Spieler benötigten die Tage, um wieder Energie zu tanken. Wir hätten die Stunden vor dem Spiel besser nutzen müssen.“ Eine Frage der Kraft war es für ihn auch nicht: „Wenn man zuvor zwei Tage frei hat, sollte die Kraft wieder da sein.“

Im Duell gegen Meister München fordert der Coach von seinem Team „mehr läuferischen Einsatz, ein kompakteres Auftreten in der Defensive und mehr Effizienz vor dem gegnerischen Tor“.

Was die Personalsituation bei den Schwenningern betrifft, sieht’s weiterhin nicht gut aus. Cortina: „Ich hoffe, diejenigen, die in Augsburg dabei waren, können alle spielen“. Soll heißen: Es gibt weitere angeschlagene Spieler und zudem fehlen auf jeden Fall die vier verletzten Verteidiger Dominik Bittner, Dominik Bohac, Mirko Sacher und Benedikt Brückner sowie Angreifer Mirko Höfflin fehlen. Bei Höfflin hat Cortina etwas Hoffnung, dass er am Samstag im Heimspiel gegen die Straubing Tigers (14 Uhr) wieder auflaufen kann. Einen Rückkehrer in der Verteidigung schließt er für 2017 aus. Somit wird Angreifer Uli Maurer (mindestens) die nächsten zwei Spiele in der Defensive aushelfen. Bislang erledigte der 32-Jährige seinen „neuen Job“ hervorragend.

Die Partie gegen München ist bei den Zuschauern offenbar besonders begehrt. Für das Heimspiel gegen den Meister gab es am Mittwochnachmittag nur noch wenige Tickets. Es deutet sich an, dass die Helios-Arena erstmals in dieser Saison ausverkauft ist.