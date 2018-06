Regionalsport Schwarzwald "Wir melden den Verein sicherlich nicht ab"

TuS Oberbaldingen muss Abgänge verkraften. Neuer Trainer bringt wieder Spieler mit

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) Mehr als viele anderen Schwarzwälder Fußballvereine wurde zuletzt der TuS Oberbaldingen betrachtet. Während einige Klubs die Chance ergriffen, sich mit dem einem oder anderen Asylbewerber aus Afrika zu verstärken, zog der TuS diese wie ein Magnet an. Am vergangenen Wochenende in Öfingen standen gleich neun dieser Asylbewerber in der Anfangsformation. Nun bröckelt diese Zusammensetzung etwas, denn die besten Spieler haben Begehrlichkeiten geweckt. "Es sind ganz normale Abgänge, wie sie in jedem anderen Verein auch vorkommen. Wir stehen keinesfalls vor einem Scherbenhaufen und werden den Verein sicherlich auch nicht vom Spielbetrieb abmelden", sagt Alexander Mülberger, Fußball-Abteilungsleiter beim TuS.

In erster Linie war es Trainer Bernhard Stern, der diesen Asylbewerbern beim TuS eine Plattform gab, um sich fußballerisch einzubringen. In Abstimmung mit der Vereinsführung wurden diese Akteure zum TuS geholt und sorgten mit ihren Fähigkeiten schnell für eine Leistungsexplosion. Vor zwölf Monaten feierte der TuS die Meisterschaft in der Kreisliga B und steht aktuell mit 40 Punkten auf Platz sieben in der Kreisliga A.

Vor rund zwei Wochen kündigte Stern das Ende seiner Trainertätigkeit in Oberbaldingen an. Wenig später wurde mir Markus Schmelzer ein neuer Trainer vorgestellt. Stern hatte in seine Tätigkeit viel Herzblut, Energie und Zeit gesteckt. "Ich habe für die Jungs Lebensläufe geschrieben, bin mit ihnen zum Konsulat oder zu Ärzten gefahren. Ich habe an sieben Tagen in der Woche sechs Stunden aufgebraucht, unabhängig von der Trainingsarbeit. Ich habe die Spieler abgeholt und wieder in die Unterkünfte zurückgebracht. Irgendwann ist der Akku leer", sagt der 65-Jährige.

Mit dem 20-fachen Torschützen Almame Camara und Mittelfeldspieler Sajar Ceesay stehen zwei Abgänge zum Saisonende fest. Beide Spieler wollen es bei höherklassigen Vereinen probieren. Ob es weitere Abgänge dieser aus Afrika gekommenen Spieler geben wird, ist offen. "Wir werden nach dem letzten Punktspiel in Lenzkirch die Personalgespräche führen. Bei Camara und Ceesay steht schon länger fest, dass sie den Verein verlassen. Bei allen anderen Akteure sind wir zuversichtlich, dass wir sie halten können", ergänzt Mülberger. Da drei dieser Spieler in Sunthausen wohnen, weitere in Donaueschingen, sei es auch logistisch möglich, diese Akteure zukünftig einzubauen.

Unabhängig vom Ausgang der Zukunftsgespräche mit den aktuellen Spielern sind die Verantwortlichen in Oberbaldingen einig, zukünftig wieder deutlich mehr Eigengewächse in die ersten Mannschaft zu integrieren. Hoffnung macht die aktuelle U17, die als SG Ost-Baar sich sogar für die Aufstiegsspiele zur Verbandsliga qualifiziert hat. Allerdings könne mit diesen Eigengewächsen erst in zwei, drei Jahren geplant werden. "Diese Mannschaft ist richtig gut", hat auch Stern erkannt.

Für die kommenden Saison setzen die Oberbaldinger auf den neuen Trainer, der schon in der Jugend beim TuS gearbeitet hat und viele der nachrückenden und aktuellen Spieler persönlich kennt. "Wir haben zudem die Zusagen von vier externen Spielern, die zu uns kommen wollen. Wir werden mit Sicherheit gut aufgestellt in die kommende Runde gehen. Markus Schmelzer hat klare Vorstellungen", ergänzt Mülberger. Ob sich diese erfüllen lassen, werden die Gespräche mit den Protagonisten nach dem letzten Punktspiel kommende Woche zeigen. Schließlich haben auch einige Oberbaldinger Spieler angekündigt, dass sei wegen eines Studiums möglicherweise nicht mehr ständig zur Verfügung stehen werden.