Brigachtaler Bundesligaschützen bezwingen Niederlauterbach 5:0 und unterliegen Kronau mit 2:3

Luftgewehrschießen, 1. Bundesliga, Süd: (daz) Die Brigachtaler Sportschützen starteten in Königsbach mit einem 5:0-Erfolg gegen den SV Niederlauterbach und einer 2:3-Niederlage gegen Aufsteiger SSV Kronau in ihre 18. Bundesliga-Saison. Nach dem klaren Sieg am Samstag war am Sonntag die Enttäuschung groß, denn die Niederlage verhinderte den erhofften Top-Start. Dabei schossen die Brigachtaler als Mannschaft mit 1966 Ringen deutlich mehr als Kronau (1954), doch zweimal mussten die Schwarzwälder ein Duell im Stechen abgeben.

„Wie die Niederlage gegen Kronau entstanden ist, war schon bitter. Nach der Top-Leistung am Samstag hatten wir uns alle mehr vorgenommen. Wir haben zweimal überrascht, einmal positiv und einmal negativ“, sagte Brigachtals Trainer Alain Guignard. So musste der Schweizer einige seiner international erprobten Schützen etwas trösten. Mannschaftlich war die Leistung in Ordnung, denn in neun von zehn Duellen schossen die Brigachtaler 30 oder mehr Ringe. Guignard: „Das ist gut, kann aber nur ein schwacher Trost sein. Lieber wäre es mir gewesen, wir hätten Kronau mit 3:2 bezwungen.“

SSVg Brigachtal – SV Niederlauterbach 5:0. Mit diesem klaren Sieg in allen fünf Duellen war vor dem Wettkampf nicht zu rechnen. Vor allem die teilweise deutlichen Ringunterschiede überraschen. Im Top-Duell setzte sich der Ungar Peter Sidi mit 395:394 gegen Maximilian Dallinger durch. Knapper war es im Vergleich zwischen Silvia Rachl gegen Michael Junker (390:389). Eva Rösken hingegen ließ Andreas Geuther (392:386) keine Chance. An Position vier punktete Brigachtals Neuzugang Selina Gschwandtner mit 395:390 Ringen deutlich. Schließlich ließ auch Nathalie Loser gegen Simon Weithaier (388:387) nichts anbrennen.

SSV Kronau – SSVg Brigachtal 3:2. Mit 392 Ringen hatte Sidi im Top-Duell gegen Dempster Christenson (395) keine Chance. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand erkämpfte sich Rachl gegen Steffen Hillenbrand ein 395:395-Unentschieden. Im zweiten Stechschuss musste sich die Brigachtalerin mit 9:10 geschlagen geben. Ebenfalls ins Stechen musste Rösken gegen Marisa Gregori nach einem 392:392-Unentschieden. Hier entschied bereits der erste Stechschuss (9:10) für die Kronauerin. „Wir hatten die berechtigte Hoffnung, zumindest ein Duell im Stechen zu gewinnen. Leider erfüllte sich die Hoffnung nicht“, so Guignard. Somit waren die zwei deutlichen Einzelsiege von Gschwandtner gegen Ralf Hillenbrand (397:388) und Loser gegen Christopher Fix (390:384) nur noch Ergebniskosmetik.

„Schon der erste Wettkampftag hat gezeigt, wie ausgeglichen die Liga ist. Auch wenn die eine Niederlage schmerzt, ist für uns noch alles möglich“, verbreitet Guignard Zuversicht. In zwei Wochen schießen die Brigachtaler in Petersaurach gegen die Gastgeber und den SV Buch, die beide mit 0:4 Punkten in die Saison gestartet sind.