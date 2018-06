Regionalsport Schwarzwald "Wir haben alles in der eigenen Hand": Stimmen zum 8:1-Sieg des FC 08 Villingen gegen Alzenau

Auch der ehemalige Nullacht-Stürmer und heutige England-Profi Kai Brünker staunt über den fulminanten Auftritt der Villinger

Fußball, Relegationsspiel zur Regionalliga: So kommentieren die Villinger Fußballer den überraschend hohen 8:1-Sieg gegen den FC Bayern Alzenau:

Cristian Giles (dreifacher FC 08-Torschütze): „Wir haben sehr gut gespielt. Ich bin froh über meine drei Tore, die der Mannschaft geholfen haben. Wir werden in den kommenden Tagen die Taktik für Pirmasens besprechen und wollen dort gewinnen. Das Jahr beim FC 08 Villingen war sehr wichtig, um mich in Deutschland zu präsentieren. Die Saison war schön und hatte Höhen und Tiefen.“

Daniel Wehrle (FC 08-Mittelfeldspieler): „Wir sind alle sehr erleichtert und freuen uns über den überlegen geführten Spielverlauf. Der Sieg ist hochverdient. Alle Spieler haben eine tolle Leistung abgerufen, mitgefiebert und Gas gegeben. Jetzt haben wir uns eine gute Ausgangslage verschafft und legen die volle Konzentration auf Pirmasens, um den Sack dort zuzumachen. Pirmasens hat einige regionalliga-erfahrene Spieler in seinen Reihen. Unser Trainer Jago Maric hat uns bereits einige Spielszenen auf Video gezeigt. Der kommende Gegner spielt ähnlich wie die TSG Balingen, steht tief und kompakt.“

Dragan Ovuka (FC 08-Abwehrchef): „So ein Ergebnis hat natürlich niemand erwartet. Wir haben das Spiel verdient gewonnen, wenn auch in der Höhe etwas zu deutlich. Klar, wird jetzt jeder staunen und wir fahren mit breiter Brust nach Pirmasens. Jeder weiß aber, dass noch nichts gewonnen ist. Wir müssen mindestens einen Punkt holen, spielen aber auch dort auf Sieg. Wir haben alles in der eigenen Hand.“

Daniel Niedermann (Abwehrspieler vom FC 08 Villingen, der am Sonntag verabschiedet wurde): „Besser kann man sich eine Verabschiedung nicht vorstellen. Noch einmal vor solch einer Kulisse spielen zu dürfen, war ein Traum. Auch wenn ich nächste Saison nicht mehr hier spiele, lag meine Konzentration trotzdem nur bei diesem Spiel und es war ein super Abschluss. Wir sind gut ins Spiel gekommen. In den letzten Spielen der Saison haben wir nach der Pause immer ein wenig geschwächelt, diesmal haben wir nachgelegt. Alle Spieler haben heute 100 Prozent gegeben. Wir haben verdient gewonnen.“

Kai Brünker (ehemaliger Stürmer vom FC 08 Villingen und heute Profi in England): "Als ich das Stadion betreten habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Es waren so viele Zuschauer da und dann gab es auch noch so ein geiles Spiel. Mit dem Ergebnis haben die Jungs eine perfekte Ausgangssituation, die sie sich durch pure Leidenschaft erarbeitet haben. Wie die Villinger den Gegner immer wieder angelaufen sind und ihre Chancen eiskalt verwertet haben, war sehr beeindruckend.“ (Auf die Frage, wie es bei ihm persönlich in England bei Bradford City läuft): „Ich bin sehr zufrieden, werde in der nächsten Saison auf jeden Fall bei Bradford spielen und freue mich auf die nächste Saison. Wir sind als Mannschaft gespannt, was auf uns zukommt."

