Regionalsport Schwarzwald "Wir haben Lehrgeld bezahlt"

Rückblick auf 12. Spieltag in der Kreisliga A 1. Tannheimer Erfolgsserie gerissen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Durch das torlose Unentschieden im Spitzenspiel des FC Fischbach gegen die DJK Villingen II gab es keine Veränderungen auf Platz eins und zwei. „Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben, uns aber nicht belohnt. Primäres Ziel war es, gegen den Verfolger nicht zu verlieren. Das haben wir geschafft. Nun gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und in den kommenden Spielen mit einem konzentrierteren Abschluss zu glänzen“, sagt Fischbachs Trainer Günter Hirsch. Für ihn war die DJK über 90 Minuten eine gefährliche Elf, die ihren Beitrag zu einem würdigen Spitzenspiel leistete. Hirsch: „Auch wenn es keine Tore gab, so waren es keinesfalls langweilige 90 Minuten.“

Mit dem Ergebnis aber nicht mit der Leistung war Adrian Schade, Trainer der DJK Villingen II, zufrieden. „Fischbach hatte 70 Prozent Ballbesitz. Von unserer Seite war es kein Spitzenspiel, da wir nicht unser Vermögen abgerufen haben. Immerhin haben wir beim Tabellenführer kein Tor kassiert. Für uns ist der Punkt sicher schöner als für Fischbach“, sagt Schade.

Erster Verfolger des Spitzenduos ist der FC Weilersbach, der seine Partie gegen den FC Tannheim mit 4:2 gewann. „Auch wenn es zwischenzeitlich 2:2 stand, so hatte ich nie das Gefühl, dass wir die Partie verlieren würden. Tannheim hat sehr aggressiv und robust gespielt. Mit der Zweikampfhärte hatten wir zunächst Schwierigkeiten, aber wir haben uns eingestellt und wollten vorn dranbleiben. Wir haben uns viele Chancen erarbeitet, was mich zuversichtlich stimmt“, sagt der Weilersbacher Trainer Nunzio Pastore. Seine Elf spielt nun beim VfB Villingen. Pastore: „Eine individuell starke Elf, die uns fordern wird.“

Nach zuletzt vier Siegen in Serie ging der FC Tannheim in Weilersbach als Verlierer vom Platz. „Der Gegner war besser. Deshalb schmerzt die Niederlage auch nicht so sehr“, resümiert Trainer Christoph Raithel. Kurzzeitig bestand Hoffnung auf einen Punkt. „Wenn wir beim 2:2 unsere gute Chance nutzen, kann das Spiel anders ausgehen. Im Gegenzug kassieren wir den dritten Treffer. Das war sicherlich der Knackpunkt“, ergänzt Raithel. Er werde die Fehler analysieren und dann versuchen, eine neue Erfolgsserie zu starten.

Erstmals in dieser Saison kassierte der bisher so starke Aufsteiger SG Vöhrenbach/Hammereisenbach mit dem 0:5 bei Hajduk Villingen eine richtige Klatsche. „Wir haben Lehrgeld bezahlt. Allerdings kann die Partie auch 4:2 enden. Unser Plan, hoch zu stehen und den Gegner nicht ins Spiel kommen zu lassen, war leider frühzeitig reif für den Papierkorb“, analysierte Trainer Franz Ratz, dessen Elf bereits in Minute eins das 0:1 kassierte. „Somit gab es einige Tiefschläge für uns. Ich glaube aber nicht, dass diese Partie Nachwirkungen haben wird. Wir haben die Partie gleich ausgewertet und die Jungs sind stark genug, um das Spiel schnell aus den Kleidern zu schütteln“, fügt Ratz an.

In der 89. Minute kassierte die SG Buchenberg/Neuhausen gegen den VfB Villingen den 2:3-Rückstand. Nur 60 Sekunden später stand es 3:3. „Beide Mannschaften hätten die Partie gewinnen können. Wir haben ein kleines Erfolgserlebnis eingefahren und ein positives Signal gesetzt. Der späte Treffer zeigt die Moral meiner Mannschaft“, lobt Trainer Hannes Feucht. Er hatte dabei das berühmte goldene Händchen, denn den Torschützen zum 3:3, Christian Gebert, hatte Feucht erst zehn Minuten vorher eingewechselt. „Er spielt eigentlich in der Zweiten. Ich habe ihm nur gesagt, er soll schießen, wenn er die Chance hat. Es hat geklappt“, freute sich Feucht, der weiterhin große personelle Sorgen hat.

Dieses 3:3 ärgerte auch am Dienstag noch Toni Szarmach, Trainer des VfB Villingen. „Wir haben zwei Big Points verschenkt. Wenn du in der 89. Minute in Führung gehst, musst du so clever sein, die Führung über die Zeit zu bringen. Mit 20 Punkten wären wir richtig dran an der oberen Tabellenhälfte gewesen. Diese Chance haben wir leichtfertig vergeben“, so Szarmach. Jetzt kommen mit Weilersbach und Hajduk zwei ganz dicke Brocken. Szarmach: „Ich freue mich darauf. Die Spiele werden zeigen, wo wir wirklich stehen.“