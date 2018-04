Fußball "Wir gewinnen 3:1"

Hannes Feucht, Trainer der SG Buchenberg/Neuhausen, tippt den 23. Spieltag in der Kreisliga A 1.

DJK Villingen II – FC Triberg. „Nach der Tabelle ist Villingen klarer Favorit. Die Triberger lieferten allerdings zuletzt einige gute Ergebnisse ab. Ich tippe dennoch 3:1.“

VfB Villingen – Sportfreunde Neukirch. „Der VfB kann an guten Tagen in der Liga alle schlagen, aber auch an schlechten Tagen gegen alle verlieren. Mein Tipp: 2:0.“

FC Schonach II – SV Nußbach. „Nußbach hat die schlechteste Ausgangsposition im Kampf um den Klassenerhalt. Es ehrt die Elf, dass sie nie aufgibt, auch wenn es zuletzt Rückschläge gab. Ich tippe aber 3:0 für Schonach.“

FC Fischbach – FC Weilersbach. „Das Top-Spiel, Erster gegen Dritter. Beide Mannschaften stehen zurecht weit oben. Fischbach wird aufpassen müssen, denn mit Sözer hat Weilersbach einen starken Angreifer. Ich glaube jedoch, dass Fischbach 2:1 gewinnt.“

SV Rietheim -NK Hajduk VS. „Zwei launische Mannschaften. Rietheim hat alle Chancen auf Rang vier. Ich tippe 1:0.“

FC Tannheim – FC Peterzell. „Beide müssen sich Sorgen um den Klassenerhalt machen. Die Frage wird sein, wer es besser wegsteckt. Ich tippe 2:2.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Kappel. „Die Gastgeber haben mit der Aufstiegseuphorie im Rücken eine sehr gute Vorrunde gespielt. Aktuell ist davon nichts mehr zu sehen. Ich gönne meinem Trainerkollegen Franz Ratz einen 1:0-Heimsieg.“

FC Schönwald – SG Buchenberg/Neuhausen. „Schönwald hat durch den klaren Sieg in Nußbach einigen Rückenwind. Für beide Teams ist es ein richtungweisendes Spiel. Wir müssen punkten und ich traue es uns auch zu. Auch wenn ich noch nicht weiß, er bei uns spielen wird. Wir gewinnen mit 3:1.“