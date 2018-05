Regionalsport Schwarzwald "Wir gewinnen 2:1"

Robin Kienzler, Trainer des FC Schonach II, tippt den 26. Spieltag in der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (daz) NK Hajduk VS – FC Schonach II. „Uns erwartet ein starker Gegner, der in der vergangenen Saison Vizemeister war. Wir brauchen noch einige Punkte zum sicheren Klassenerhalt. Meine Mannschaft ist immer für eine Überraschung gut. Wir gewinnen 2:1.“

FC Triberg – FC Schönwald. „Ein Derby, in dem es vor allem für die Gäste um viel geht. Ich kenne Schönwalds neuen Trainer Christian Furtwängler gut und habe auch mit ihm gespielt. Ich wünsche ihm den Klassenerhalt, doch Triberg ist stärker, noch dazu auf eigenem Platz. Mein Tipp: 3:1.“

FC Peterzell – DJK Villingen II. „Villingen will sich Platz zwei nicht mehr nehmen lassen und möchte gern die Aufstiegsrunde spielen. Die Elf ist sehr stark und gewinnt in Peterzell mit 2:0.“

FC Weilersbach – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Weilersbach verfügt über eine sehr gute Offensivabteilung. Wenn die Elf einmal in Fahrt kommt, ist sie schier nicht mehr aufzuhalten. Diese Partie könnte am Wochenende das Spiel sein, in dem die meisten Tore fallen. Ich tippe 5:2.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Tannheim. „Tannheim ist stabiler geworden und sollte sich keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen müssen. Anders ist es bei den Gastgebern, die auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Gegen uns hat die SG Buchenberg ein ganz starkes Spiel gemacht. Ich tippe 1:1.“

FC Kappel – Sportfreunde Neukirch. „Neukirch hat zuletzt einen Aufwärtstrend gezeigt, steht aber noch immer auf einem direkten Abstiegsplatz. Ein 1:1 sollte für die Gäste machbar sein.“

SV Rietheim – FC Fischbach. „Ich bin gespannt, ob sich Fischbach nach den jüngsten zwei Niederlagen wieder fängt. Rietheim ist ein gefährlicher Gegner, noch dazu auf eigenem Platz. Fischbach sollte die Ruhe und Klasse haben, um wieder in die Spur zu finden. Mein Tipp: 1:3.“

SV Nußbach – VfB Villingen. „Die Nußbacher werden sich bemühen, jetzt nicht sang- und klanglos abzusteigen, sondern noch einige Punkte zu holen. Der VfB ist aktuell jedoch in einer guten Verfassung und gewinnt 2:0.“