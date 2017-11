"Wir gewinnen 2:0"

Joachim Wälde, Trainer FC Triberg, tippt den 14. Spieltag der Kreisliga A 1

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (ms) NK Hajduk VS – VfB Villingen. „Hajduk ist eine Mannschaft im vorderen Drittel und enorm heimstark. Der VfB Villingen kam nach schwachem Saisonstart zuletzt gut in Tritt, hat aber letzte Woche gegen Weilersbach verloren. Ich glaube an einen 3:1-Heimsieg für Hajduk.“

FC Triberg – FC Tannheim. „Ich kann nicht gegen meine Mannschaft tippen. Auch wenn wir zuletzt verloren haben, verliefen die letzten Wochen für uns recht positiv. Zudem kommen einige Verletzte zurück. Ich tippe, dass wir 2:0 gewinnen werden.“

SG Buchenberg/Neuhausen – FC Peterzell. „Peterzell hat zuletzt gewonnen, bei ihnen geht es in die richtige Richtung. Beide Teams dürfen nicht verlieren. Bei meinem Tipp ist auch der Wunsch Vater des Gedankens. Das Spiel endet 1:1.“

FC Weilersbach – Spfr. Neukirch. „Neukirch hat zuletzt deutlich gewonnen, Weilersbach hingegen eine starke Offensive. Sie haben das Zeug zu Platz eins oder zwei. Deshalb setze ich auf einen klaren 4:0-Heimsieg.“

SV Rietheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. „Rietheim hat nach gutem Saisonstart zuletzt etwas an Schwung verloren. Die Mannschaft ist fußballerisch ganz gut. Die Spielgemeinschaft schätze ich zuhause stärker ein als auswärts. Mein Tipp lautet deshalb 2:2.“

FC Fischbach – FC Schonach II. „Fischbach ist souverän Tabellenführer und hat nur wenige Punkte abgegeben. Sie kassieren wenige Gegentore und haben derzeit einen Lauf. Auch gegen Schonach lassen sie nichts anbrennen und gewinnen 2:0.“

FC Schönwald – DJK Villingen II. „Schönwald ist eine Wundertüte. Da ist eine Prognose nicht einfach. Sie sind immer für eine Überraschung gut. Die DJK-Reserve ist für mich aber eines der Topteams und wird den Dreier mitnehmen. Mein Tipp lautet 1:2.“

SV Nußbach – FC Kappel. „Aus unserer Sicht wäre ein Unentschieden das optimale Ergebnis. Kappel hat eine Englische Woche. Auf dem kleinen Platz in Nußbach haben die Gastgeber immer einen Vorteil. Zuletzt waren auch die Ergebnisse des Aufsteigers gut. Ich tippe auf einen 3:1-Heimsieg.“