„Wir fühlen uns in der dritten Liga pudelwohl“

Mit Platz vier haben die Volleyballerinnen des TV Villingen die zweite Drittliga-Saison in Folge abgeschlossen. Trainer Sven Johansson zieht im SÜDKURIER-Interview eine Bilanz und blickt voraus.

In der Saison 2016/17 als Aufsteiger gleich Meister, nun auf Rang vier. Wie, Herr Johansson, fällt Ihre Bilanz aus?

Zwei Tage nach dem Abschluss der Saison habe ich noch keine tiefgreifende Analyse betrieben. Die würde ich auch gern mit meinem Co-Trainer Robert Senk angehen. Es war natürlich schon im Vorfeld klar, dass die vergangene Saison mit dem souveränen Meistertitel nicht zu toppen sein wird, zumal uns Spielerinnen verlassen hatten. Platz vier ist in Ordnung, wobei mich freut, dass wir vor Sinsheim geblieben sind. Vor uns stehen nur Mannschaften, die in die 2. Bundesliga wollen.

Gab es nach dem Titelgewinn und dem Aufstiegsverzicht eine Motivationsfrage?

Bei mir nicht und bei den Spielerinnen sicherlich auch nicht. Wir hatten neue Spielerinnen zu integrieren und wussten, dass wir diesmal nicht um die Meisterschaft mitspielen werden. Die Motivation war immer da, auch im Training. Uns allen hat es wieder viel Spaß gemacht und ich ziehe nicht nur einmal den Hut vor den Spielerinnen, die den großen Aufwand stets mitgetragen haben.

Martina Bradacova und Lena Kälberer hören auf. Julia Reich wird zumindest ein halbes Jahr fehlen und auch die Zukunft von Nadine Hones ist unsicher. Wie schwer wäre es, ohne dieses Quartett in die neue Saison zu gehen?

Bei Nadine hoffe ich noch, dass sie trotz ihres Studiums bei uns bleibt. Sollte sie gehen, würden wir mit ihr und Martina beide Außenangreiferinnen verlieren. Das wäre nicht zu kompensieren. Martina war auf ihrer Position die beste Spielerin der Liga und Nadine kommt gleich dahinter. Gehen beide, würde das eine sehr große Lücke reißen.

Wie lässt sich die Lücke schließen? Ausschließlich mit Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs?

Das wäre nicht realistisch. An unsere Türen hat noch keine auswärtige Spielerin geklopft. Wer in der Dritten Liga spielen möchte, macht das in der Regel im Frühjahr. Wir werden Augen und Ohren offen halten, wissen aber aus den vergangenen Jahren, wie schwer es ist, Spielerinnen nach Villingen zu holen.

Wer bietet sich aus dem eigenen Nachwuchs an?

Jule Gaisser werden wir fest in den Drittliga-Kader integrieren. Sie hat mir sofort zugesagt. Bei Amelie Nunnenmacher gilt es, ihre weitere Entwicklung abzuwarten. Sie spielt die Bradacova-Position, doch es ist ein großer Unterschied, ob in der Verbandsliga oder der Dritten Liga.

Wäre die Rückkehr der gelernten Außenangreiferin Michelle Feuerstein von der Diagonalposition eine Option?

Sicher. Auch Lisa Spomer, unsere zweite Spielerin auf der Diagonale, kann außen spielen. Ich werde mich mit den Spielerinnen und Robert Senk austauschen, sollten wir keinen externen Ersatz gewinnen.

Hatten Sie vor der Saison Bedenken, dass die Villinger Fans den Aufstiegsverzicht übel nehmen?

Da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Wir haben weiterhin das beste Publikum der Liga. Die Zuschauer kommen, weil sie guten Volleyballsport sehen wollen. Wir sind stolz auf unsere Fans.

Wie beurteilen Sie den sportlichen Wert der Dritten Liga?

Die Liga hat sich etabliert. Früher war der Sprung von der Regionalliga zur 2. Liga zu groß. Wir haben in unserer Staffel sehr starke Mannschaften und gute Spiele mit viel Abwechslung sowie teilweise schönen Ballwechseln gesehen. Die Dritte Liga ist eine gute Geschichte und wir fühlen uns da pudelwohl.

Mit dem VfR Umkirch und dem SSC Freisen stehen zwei Regionalliga-Meister fest, die noch nie Dritte Liga gespielt haben. Was wissen Sie von diesen Teams?

Freisen kenne ich überhaupt nicht. Umkirch will aufsteigen. Für uns wäre es ein kleines Südbaden-Derby und vor allem ein kurzer Anreiseweg. Die Zusammensetzungen beider Teams kenne ich nicht.

Wie sehen die nächsten Tage und Wochen aus?

Wir werden am 21. April zusammen mit den Jungs der TG Schwenningen eine Saisonabschlussparty feiern. Da soll auch Martina ihren würdigen Abschied bekommen. Wir werden drei Wochen Pause mit dem Mannschaftstraining machen. Dann fängt schon wieder das Athletiktraining an. Ich hoffe, die Spielerinnen machen in den drei Wochen individuell etwas Sport.