Fußball "Wir dürfen nicht nachlassen"

Der DJK Donaueschingen empfängt den DJK Villingen. Gäste warten noch auf den ersten Auswärtssieg.

DJK Donaueschingen – DJK Villingen (Sonntag, 15 Uhr).

Alle nur denkbaren Ergebnisse gab es in den vergangenen Jahren zwischen den Namensvettern aus Donaueschingen und Villingen. Nicht selten hatten die Duelle sogar einen etwas spektakulären Anstrich. Im Hinspiel ging Villingen mit einer 3:0-Führung in die Pause und einem 3:3 nach 90 Minuten vom Platz. Zwischenzeitlich trennen beide Teams 18 Punkte.

Donaueschingen befindet sich aktuell in einer beeindruckenden Serie. Fünf Spiele, fünf Siege und 24:8 Tore. Wäre da nicht der schlechte Saisonstart, die Donaueschinger wären ganz vorn dabei. Mit den jüngsten Leistungen hat die Mannschaft die Messlatte hochgelegt und mit Sicherheit auch die Erwartungshaltung bei den eigenen Fans. „Dass wir als Favorit in die Partie gehen, streiten wir nicht ab. Die Frage wird sein, wie wir mit der Rolle umgehen. Wir dürfen nach der jüngsten Serie nicht die Bodenhaftung verlieren und nicht arrogant auftreten. Wir haben sicherlich viel Qualität, wissen aber auch aus dem Hinspiel, dass es uns Villingen schwer machen kann“, sagt Trainer Olaf Kurth, der weitgehend auf den Kader der vergangenen Partien bauen kann.

Fehlen wird nur aus privaten Gründen Stefan Heitzmann. Berkay Cakici hat nach seiner Verletzung wieder ein leichtes Training aufgenommen, ist aber wohl noch kein Thema für Samstag. Raphael Künstler muss noch pausieren.

Die Donaueschinger haben zuletzt Leistungen gezeigt, die andere Trainer als verbandsligawürdig bezeichneten. Die Mannschaft harmoniert und zeigt kaum Schwächen. Nur zu gern möchten die Baaremer ihre Serie ausbauen, doch Kurth warnt: „Wir haben sicherlich Selbstvertrauen, doch wenn wir nachlassen oder meinen, die Partie auch mit 80 Prozent zu gewinnen, werden wir Schiffbruch erleiden.“ Deshalb führte er auch noch einige Gespräche mit den Protagonisten.

Die jüngste Torflut der Donaueschinger hat auch Jan Hirsch, Trainer der Villinger, registriert. „Donaueschingen hat eine große Breite im Kader und ist gefestigt. Der Ausfall von ein, zwei Spielern sorgt da nicht für Bauchschmerzen. Wir haben viel Respekt, aber keine Angst. Es würde uns gut zu Gesicht stehen, auch einmal auswärts zu punkten, denn wir brauchen weiterhin Zähler“, sagt Hirsch. Noch warten die Villinger auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison und holten bislang erst drei Zähler in elf Spielen auf fremdem Platz.

Aufgrund der zu erwartenden Offensivkraft der Gastgeber hat der Villinger Coach die Devise ausgegeben, zunächst einmal stabil in der eigenen Defensive zu stehen und so die Partie möglichst lange offen zu halten. Andererseits hat auch Villingen am vergangenen Wochenende gewonnen und rechtzeitig Selbstvertrauen getankt.

Auf mindestens einer Position muss Hirsch die Erfolgself verändern. Alieu Sarr hat sich aus privaten Gründen für Sonntag abgemeldet. Dennis Werner, der zuletzt einen Kurzeinsatz absolvierte, fällt nun verletzt komplett aus. „Es gibt absolut keinen Grund, die große Rotationsmaschine anzuwerfen. Es werden viele Spieler zum Einsatz kommen, die zuletzt gegen Überlingen auf dem Platz standen. Alles andere wäre auch fahrlässig und ist unnötig“, ergänzt Hirsch.