Eishockey Wild Wings verlieren gegen Wolfsburg: Das Ende einer schönen Serie

Schwenningen verliert in der Deutschen Eishockey Liga mit 0:2 gegen Wolfsburg. Die Entscheidung fällt in der Schlussphase.

Auch die schönste Serie geht einmal zu Ende: Nach vier Siegen in Folge kassierten die Wild Wings vor 3254 Besuchern gegen die Grizzlys Wolfsburg eine 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)-Niederlage.

Inmitten des Publikums saß Gernot Tripcke. Der Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga stattete den Wild Wings am Mittwochabend seinen alljährlichen Besuch ab, betonte aber, dass sein Erscheinen nichts mit dem aktuellen Erfolg der Schwenninger zu tun habe. Das hinderte den gelernten Juristen nicht daran, dem Klub vom Neckarursprung zu gratulieren. „Ich freue mich, dass die Wild Wings mit so vielen jungen deutschen Spielern erfolgreich sind. Diese Spieler, die woanders keine Chance kriegen, tragen zur Entwicklung eines kleinen DEL-Standorts bei. Die Verantwortlichen haben den richtigen Weg eingeschlagen“, sagte der 49-Jährige. Ob ein Auf- und Abstieg bis zur Saison 2018/19 realisiert werde, hängt Tripcke zufolge von der Entscheidung eines Sportgerichts ab, dessen Urteil Ende Dezember verkündet werde. Dann hat der Streit um die Verzahnung von DEL und DEL2 vorerst ein Ende.

Angesichts der spärlichen Kulisse konnte sich Tripcke selbst ein Bild davon machen, dass die Zerstückelung der Spieltage zugunsten der Live-Übertragungen im Internet für die Vereine nicht nur ein Segen ist, sondern auch Fluch. Selbst wenn der Fernsehvertrag, wie Tripcke versicherte, dank der medialen Reichweite für die Klubs profitabel sei, leidet die Stimmung in den Stadien hörbar. Doch der DEL-Geschäftsführer gibt sich zuversichtlich: „Mittelfristig werden die Zuschauerzahlen steigen.“

Auf dem Eis war es im ersten Drittel fast so ruhig wie auf den Rängen. Zwei gute Chancen von Schwenningens Stürmer István Bartalis, darunter ein Pfostenschuss in Minute 15, und zwei hochkarätige Gelegenheiten für Wolfsburg, beide zunichte gemacht von SERC-Schlussmann Dustin Strahlmeier – auf diesen kurzen Nenner lassen sich die ersten 20 Minuten bringen. Außerdem offenbarte sich einmal mehr Schwenningens Schwäche im Powerplay. Die drei Überzahlspiele in dieser Phase wurden teilweise kläglich von den Hausherren vergeigt.

Auch der zweite Abschnitt war weniger von Hurra-Eishockey als vielmehr von taktischem Geplänkel geprägt. Keiner wollte dem lauernden Gegner ins offene Messer laufen. Noch fehlte der geniale Schachzug, der ein Team zwang, höheres Risiko zu gehen. Bis zur zweiten Pause warteten die Fans vergeblich auf eine Schlüsselszene. Will Acton (32.) und Dominik Bittner (34.) hatten den Schwenninger Führungstreffer auf dem Schläger und auf der Gegenseite Gerrit Fauser (35.). Ein Tor wollte nicht fallen, noch nicht. Womöglich waren die Lücken, welche die verletzten Mirko Sacher, Uli Maurer und Mirko Höfflin rissen, für Schwenningen doch zu groß.

Im letzten Abschnitt suchten die Niedersachsen die Entscheidung, während die Schwenninger 15 quälend lange Minuten keine nennenswerte Offensivaktion zustande brachten. Wenigstens hatten sie das Glück auf ihrer Seite, als Kristopher Foucault den Puck ans Lattenkreuz hämmerte (51.). Viereinhalb Minuten später war der überragende Strahlmeier geschlagen. Gerrit Fauser fälschte einen Schuss von Jeffrey Likens ins Netz ab. Die Wild Wings versuchten alles und nahmen den Torhüter vom Eis. Mehr als ein Pfostenschuss von Stefano Giliati 18 Sekunden vor Schluss sprang aber nicht heraus. Dafür traf der Wolfsburger Kamil Kreps mit der Schlusssirene ins leere Tor.