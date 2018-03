Regionalsport Schwarzwald Wild Wings verlieren Derby gegen Mannheim

Die Schwenninger Wild Wings spielten gegen die Mannheimer zu harmlos und kassierten eine 1:4-Heimniederlage. Dennoch steht die Chance auf die Pre-Playoffs weiterhin gut.

Aus dem erhofften Derby-Sieg wurde nichts für die Wild Wings. Vor 6215 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena mussten sich die Schwenninger den Adler Mannheim verdient mit 1:4 geschlagen geben. Die Wild Wings waren viel zu harmlos, um die Mannheimer in die Knie zu zwingen. Die gute Nachricht an diesem Abend: Da auch die Düsseldorfer EG (in Nürnberg) verloren hat, haben die Schwenninger weiterhin drei Punkte Vorsprung vor dem Tabellenelften aus dem Rheinland .

Schon vor dem Anpfiff des Baden-Württemberg-Derbys gab es einen besonderen Moment in der Helios-Arena: Die Mannheimer Spieler bekamen Applaus von den Schwenninger Fans. Normalerweise nur schwer vorstellbar, doch Olympia macht’s möglich. Die deutschen Nationalspieler in Diensten der Adler Mannheim erhielten von Schwenninger Seite Glückwünsche für ihre sensationelle Silbermedaille beim olympischen Turnier in Südkorea. Doch die Sympathien für Marcel Goc & Co. waren in Windeseile wieder dahin. In den Prestigeduellen der baden-württembergischen Rivalen ist kein Platz für Streicheleinheiten – schon gar nicht, wenn es für beide Mannschaften noch um den Einzug in die Playoffs geht.

Auf dem Eis zeigten die Wild Wings im ersten Durchgang, was sie überhaupt so weit brachte: Die starke Defensive. Sie stand stabil und ließ den Mannheimer Angreifern kaum Platz. Erst kurz vor Ende des ersten Durchgangs hatten die Gäste den nötigen Raum und nutzten diesen auch. Andrew Desjardins ließ freistehend Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier keine Chance und traf 18 Sekunden vor dem Drittelende zum 0:1. So gut die Schwenninger Abwehr stand, so harmlos war die Offensive in den ersten 20 Minuten. Auch sechs Minuten in Überzahl halfen den Wild Wings nicht, um vor dem Mannheimer Tor richtig Druck zu machen und Adler-Torhüter Dennis Endras ernsthaft zu beschäftigen.

Offensichtlich fand Wild Wings-Coach Pat Cortina in der Pause die passenden Worte. Seine Mannschaft kam schwungvoller aus der Kabine und hatte auch gleich nach wenigen Sekunden die bisher beste Chance des Spiels. Andrée Hult verfehlte jedoch das Mannheimer Gehäuse knapp. Beim Powerplay blieben die Schwäne aber weiterhin harmlos. Zudem ließ die Abwehrarbeit im Mitteldrittel stark nach. Die Gäste bestraften dies und erhöhten durch Devin Setoguchi in der 28. Minute auf 0:2.

Simon Danner ließ die Wild Wings mit seinem Treffer zum 1:2 (29.) nach präziser Vorarbeit von Uli Maurer wieder hoffen. Doch die Mannheimer Antwort kam prompt. Eineinhalb Minuten später erzielte Brent Raedeke das 1:3. Sowohl beim zweiten als auch beim dritten Gästetreffer hatte Dustin Strahlmeier direkt davor glänzend reagiert, wurde jedoch von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.

Für die Wild Wings kam es gegen Ende des Mitteldrittels noch einmal richtig bitter. Nicht einmal eine Sekunde war noch zu spielen, als sie den Treffer zum 1:4 kassierten. Torschütze war zum zweiten Mal Desjardins.

Nun hofften die Schwenninger Fans auf das Comeback ihres Teams im Schlussdrittel. Doch dem Team von Pat Cortina fehlten die Mittel, um die Partie noch zu drehen. Die Adler aus Mannheim waren an diesem Abend zu stark. Immerhin sind die Chancen der Wild Wings auf die Pre-Playoffs durch die Derby-Niederlage nicht gesunken. Es bleibt spannend und es kommt wohl zum Zweikampf mit Düsseldorf um den begehrten zehnten Tabellenplatz.

Am Freitag (19.30 Uhr) gastieren die Wild Wings bei den Iserlohn Roosters. Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Schwenninger zum letzten Hauptrundenspiel in der Helios-Arena Wolfsburg. Düsseldorf hat noch zwei Heimspiele (gegen Berlin und gegen Krefeld).