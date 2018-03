Regionalsport Schwarzwald Wild Wings nach Aus in den Pre-Playoffs: "Zwischen Enttäuschung und Stolz"

Stimmen zur 2:3-Niederlage der Wild Wings gegen die Grizzlys Wolfsburg. Schwenninger Eishockey-Profis von der Stimmung in der Helios-Arena begeistert

Eishockey: Mit der 2:3-Heimniederlage gegen die Grizzlys Wolfsburg endete für die Wild Wings am Freitagabend der Traum vom Einzug ins Playoff-Viertelfinale. Dennoch wurden die Schwenninger Eishockey-Profis von den 6215 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena frenetisch gefeiert. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Saisonabschlussfeier, die am kommenden Freitag steigt. Spieler und Verantwortliche gaben kurz nach der Schlusssirene Einblick in ihr Gefühlsleben.

Dustin Strahlmeier (Torhüter): "Wir haben zu spät angefangen, Eishockey zu spielen und das erste Drittel komplett verschlafen. Wolfsburg hat eine brutal starke Abwehr. Ich habe mich gefreut, dass die Fans mich zu einer Ehrenrunde aufgefordert haben. Sie standen das ganze Jahr voll und ganz hinter uns. Ich hatte so kurz nach dem Spiel zwar nicht die beste Laune, aber der Respekt vor den Fans gebietet es, noch einmal aufs Eis gehen. Dass ich meinen Pulli ins Publikum geworfen habe, war eine spontane Aktion. Ich wollte mich von den Fans mit einer persönlichen Geste verabschieden. Wir hatten einen super Start in die Saison, doch dann kamen die Verletzungen. Derart lange auf Mirko Sacher verzichten zu müssen, war für uns ein herber Rückschlag. Damit fehlte uns ein zweiter Offensiv-Verteidiger. Einige Jungs sind über sich hinausgewachsen. Vor allem Kai Herpich hat eine super Saison gespielt, nachdem lange nicht sicher war, ob er überhaupt einen Vertrag kriegt. Auch der Arbeitswille war da und die Mischung innerhalb der Mannschaft hat gestimmt. Wenn ein Anruf vom Bundestrainer kommt, dass er mit mir für die Weltmeisterschaft plant, werde ich mit fit halten. Falls ich nicht zu WM gehe, mache ich drei Wochen Urlaub."

Will Acton (SERC-Kapitän): "Meine Stimmung direkt nach dem Spiel schwankt zwischen Enttäuschung und Stolz. Natürlich tut es weh, auszuscheiden. Aber im vergangenen August hatten wir uns die Pre-Playoffs noch als Ziel gesetzt. Und das haben wir erreicht. An der Heimniederlage gegen Wolfsburg haben wir sicherlich noch ein bisschen zu knabbern. Manchmal gibt es in einem Spiel Situationen, die du nicht kontrollieren kannst. Für mich war es ein ganz spezielles Gefühl, die Mannschaft als Kapitän aufs Eis zu führen. Unsere Fans waren einfach großartig. So etwas kennen wir in Nordamerika nicht."

Michael Werner (Geschäftsführender Gesellschafter): "Die Mannschaft hat eine attraktive Runde gespielt. Wolfsburg war im Vergleich zu unserem Team erfahrener und letztlich auch etwas besser. Aber wir haben mit Kampf und Leidenschaft dagegen gehalten. Mit der gesamten Runde bin ich zufrieden, auch was die Finanzen und Zuschauer betrifft. Allerdings können wir für die Zukunft nicht automatisch die nächste Stufe planen. Die Playoffs und auch die Pre-Playoffs müssen sich jedes Jahr hart erarbeitet werden."

Thomas Burger (Geschäftsführender Gesellschafter): "Im Moment herrscht Enttäuschung, aber nach einer kurzen Zeit auch große Freude. Wenn man unseren Etat betrachtet, haben wir eine tolle Saison gespielt. Die Mannschaft hat sich gut präsentiert. Team und sportlicher Leitung – alle haben glänzend harmoniert. Nun hoffen wird, dass das positive Erlebnis für viele neue Fans uns Sponsoren Ansporn ist, uns weiter den Rücken zu stärken. Die Gebrüder Werner sind noch etwas näher dran am Geschehen, aber auch ich werde in der kommenden Saison dabei sein und Gesellschafter bleiben."

Pat Cortina (Trainer): "Beide Spiele gegen Wolfsburg haben gezeigt, dass Eishockey ein großartiger Sport ist. Ich habe schon vor den Playoffs gesagt, dass Wolfsburg nicht unser Wunschgegner ist. Dies hat sich bestätigt. Man hat gesehen, dass diese Top-Mannschaft Playoff-erfahren ist. Meine Mannschaft hat eine super Leistung gezeigt und die Playoffs genossen. Ich war überzeugt, dass wir das dritte Spiel dieser Serie erreichen. Leider war es nicht so."

Markus Poukkula: "Wir sind in beiden Playoff-Spielen nicht so gestartet, wie wir wollten. Ich bin aber dennoch stolz auf unser Team und auf unsere Fans. Wir haben die besten Fans in Europa. Wir haben in dieser Saison den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Vor allem junge Spieler wir Mirko Höfflin, Mirko Sacher oder Dustin Strahlmeier haben sich hervorragend weiterentwickelt."

Pavel Gross (Trainer Grizzlys Wolfsburg): "Klar sind wir froh, dass wir Weitergekommen sind. Wir wussten schon vor der Playoff-Serie, dass es sehr eng wird. Die Leistungen auf dem Eis waren ausgeglichen. Respekt an die Wild Wings und den Trainerstab, weil sie sehr gute Arbeit gemacht haben. Man spürt die Tradition und die Begeisterung in Schwenningen. Positiv war, dass beide Spiele zwischen den Mannschaften hart aber sehr fair waren."