Regionalsport Schwarzwald Wild Wings mit der Chance fürs perfekte Geschenk

Schwenningen gastiert am Samstag in Mannheim. Am Dienstag Auswärtsspiel bei Augsburger Panther

Eishockey: Passender könnte die Gelegenheit für ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk nicht sein. Die Wild Wings gastieren am Samstag (18 Uhr) im Baden-Württemberg-Derby bei den Adler Mannheim. In der SAP-Arena können die Schwenninger mit einem Sieg gegen den Rivalen eine lange Serie beenden und zugleich sich und ihren Fans ein perfektes Präsent machen. Drei Tage später wartet bei den Augsburger Panthern eine weitere Auswärtsaufgabe auf den Tabellensechsten der DEL.

Die Konstellation vor dem Derby hat Seltenheitswert. Die Wild Wings reisen nach Mannheim und stehen in der Tabelle besser da als die Adler. Das Momentum spricht klar für die Schwarzwälder. Während die Schwenninger mit ihrem bisherigen Abschneiden viele Eishockey-Experten überraschen, herrscht in Mannheim Krisenstimmung. Vier der letzten fünf Partien haben die Kurpfälzer zuletzt verloren. Auch der Trainerwechsel von Sean Simpson zu Bill Stewart Anfang Dezember verpuffte. Bitterer Höhepunkt war die 1:5-Heimpleite am Dienstag gegen Augsburg.

Genau diese Voraussetzungen bezeichnet Wild Wings-Coach Pat Cortina als „ganz gefährliche Konstellation“ und stellt klar: „Wir sind nicht der Favorit.“ Dabei verweist er auf die Statistik: „Schwenningen hat noch nie in der SAP-Arena gewonnen.“ In neun Spielen seit der DEL-Rückkehr kassierten die Wild Wings neun Niederlagen. Bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen vor acht Wochen reisten sie erstmals mit einem Punkt im Gepäck wieder in den Schwarzwald zurück.

Unabhängig der Vorgeschichte erwartet Pat Cortina einen Gegner, „der im Derby ein anderes Gesicht zeigen wird als zuletzt“. Zu intensiv will sich der SERC-Coach jedoch nicht mit den Mannheimern beschäftigen: „Wir müssen uns auf uns fokussieren.“ Auch Verteidiger Dominik Bittner beschäftigt sich wenig mit seinem Ex-Verein: „Ich verschwende nicht viele Gedanken an den Gegner und konzentriere mich auf unser Spiel.“

Offenbar steigt das Vertrauen von Pat Cortina in seine Mannschaft Tag für Tag: „Wir haben in dieser Saison 75 bis 80 Mal trainiert. Nur ein oder zwei Einheiten davon waren nicht gut.“ Als Belohnung haben die Wild Wings-Spieler nach der Partie in Mannheim frei bis zum 26. Dezember. Dominik Bittner freut’s: „In meiner Karriere hatte ich noch nie am 25. Dezember frei. Bei solchen Entscheidungen stehen wir Spieler aber auch in der Verantwortung, gut zu essen und zu trinken sowie ausreichend zu schlafen“, sagt der 27-Jährige.

Personell hat sich in dieser Woche nichts verändert bei den Schwänen. Die verletzten Benedikt Brückner, Mirko Sacher, Mirko Höfflin und Dominik Bohac fehlen weiterhin. Cortina hat somit den gleichen Kader wie beim Sieg in Wolfsburg zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Angreifer Uli Maurer in die Defensive rückt und dort gemeinsam mit Kalle Kaijomaa verteidigt. In Mannheim steht Dustin Strahlmeier zwischen den Pfosten. Wer das Schwenninger Tor am Dienstag in Augsburg hütet, ist noch offen.

Gefragte Heimspiele

Zwei Heimspiele absolvieren die Wild Wings noch im Kalenderjahr 2017. Am 28. Dezember gegen Meister ECH RB München und am 30. Dezember gegen die Straubing Tigers. Beide Partien sind offenbar begehrt. „Es gibt keine Sitzplätze mehr und es wurden für jedes Spiel bereits über 4000 Karten verkauft“, teilte Oliver Bauer, der Leister der Geschäftsstelle mit.

Aus Straubing reisen 700 Gäste-Fans mit einem Sonderzug an. Dies erfordert Änderungen bei der Platzverteilung in der Helios-Arena. Wer eine Sitzplatz-Dauerkarte im Block A hat, bekommt als Tausch dafür ein Ticket im Block B. Wer im Block A eine Stehplatz-Dauerkarte hat, erhält ein Ticket für die Stehplätze im Oberrang.