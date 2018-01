Regionalsport Schwarzwald Wild Wings krönen Stadion-Rekord mit Sieg und neuer Bestmarke

Schwenningen gewinnt das erste Heimspiel des Jahres gegen die Düsseldorfer EG. Die Helios-Arena ist zum dritten Mal in Folge ausverkauft und Kaijomaa schießt das 100. Saisontor.

Feiertag in der Schwenninger Helios-Arena. 6215 Zuschauer sorgten im ersten Heimspiel 2018 für einen neuen Rekord. Die Helios-Arena war zum dritten Mal in Folge ausverkauft. Das gab es seit der DEL-Rückkehr 2013 noch nie. Die Wild Wings krönten den neuen Rekord. Sie schlugen durch einen 4:2-Heimsieg zum dritten Mal in dieser Saison die Düsseldorfer EG. Die Schwenninger haben nun mit 59 Zählern bereits jetzt mehr Punkte auf dem Konto als in den vergangenen vier DEL-Jahren. Und dies obwohl noch zwölf Hauptrunden-Spiele ausstehen. Zudem erzielten die Wild Wings ihren 100. Saisontreffer.

Trainer Pat Cortina sprach vor der Partie gegen die DEG von einem möglichen "Luxusproblem". Und so kam es auch. Dominik Bittner kehrte nach zwei Wochen Verletzungspause wieder zurück. Aushilfsverteidiger Uli Maurer rückte somit wieder in den Angriff und dadurch hatte Cortina 14 Stürmer zur Verfügung – zwei mehr, als er einsetzen durfte. Für Lennart Palausch und Marcel Kurth bedeutete dies, dass sie das Spiel auf der Tribüne verfolgen mussten.

Trotz der jüngsten zwei Niederlagen hatte das Selbstvertrauen der Schwenninger offenbar nicht gelitten. Dies zeigten sie im ersten Drittel mit schwungvollem Eishockey. Zu Beginn taten sich die Wild Wings zwar schwer beim Torabschluss, waren jedoch in den ersten 20 Minuten das bessere Team. "Wir sind die schnellere Mannschaft", meinte Istvan Bartalis vor der Partie. Wer solche Aussagen tätig, sollte dies auch auf dem Eis zeigen. Und dies tat der ungarische Angreifer auch. In der 15. Minute flitzte Bartalis aufs Tor von DEG-Schlussmann Daniel Bakala zu und knallte den Puck in den Winkel zum 1:0. Das Kuriose an dem Treffer: Es war ein Kontertor in Überzahl.

Ansonsten waren die Wild Wings im ersten Durchgang einem weiteren Treffer näher als die Düsseldorfer dem Ausgleich. Die Rheinländer brachten auch bei zweiminütiger Überzahl nichts Gefährliches zustande. Wild Wings-Torhüter Dustin Strahlmeier hatte in den ersten 20 Minuten kaum etwas zu tun.

Das Mitteldrittel hatte einiges zu bieten. Zunächst sahen die Zuschauer ein sehenswertes Kunststück. 62 Sekunden waren gespielt, da schloss Mirko Höfflin einen Alleingang technisch perfekt mit dem 2:0 ab. Die Düsseldorfer erhöhten nun den Druck und es ging hin und her. In Minute 26 durften dann die Rheinländer erstmals jubeln. Einen Schuss von Eduard Lewandowski fälschte Bernhard Ebner zum 2:1 ab. Knapp vier Minuten später flogen die Fäuste. Gleich vier Spieler durften nach der Keilerei in die Kühlbox – zwei Schwenninger (Bartalis & Giliati) und zwei Düsseldorfer (Haase & Machacek).

Für ein weiteres Highlight im Mitteldrittel sorgte Simon Danner in der 35. Minute. Sein eher harmloser Schuss nahe der Bande flog vorbei an Freund und Feind zum 3:1 ins Tor. Doch die Düsseldorfer schlugen ebenfalls noch einmal zu. Marco Nowak traf in der 39. Minute mit einem trockenen Schuss zum 3:2.

Das Schlussdrittel war nur zweieinhalb Minuten alt, da stellte Kalle Kaijomaa den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Bei doppelter Überzahl traf der Verteidiger mit einem Schlagschuss zum 4:2 (43.). Es war zugleich das 100. Saisontor der Wild Wings.

Von nun an war vor allem einer gefragt: Dustin Strahlmeier. Der Wild Wings-Torhüter hielt, was es zu halten gab. Der Heimsieg der Schwenninger geriet somit nicht mehr in Gefahr und nach dem Abpfiff durfte gefeiert werden.

Am Sonntag gastieren die Wild Wings ab 14 Uhr bei den Krefeld Pinguinen. Dabei bekommen sie besonders große Unterstützung: 700 Schwenninger Fans in einem Sonderzug begleiten die Mannschaft ins Rheinland. Die Wild Wings haben in dieser Saison bislang alle drei Duelle mit den Krefeldern gewonnen.