Regionalsport Schwarzwald Wild Wings in den Playoffs: "Man denkt nur von Drittel zu Drittel"

Countdown für erstes Spiel läuft. Schwenninger heiß auf Grizzlys Wolfsburg

Eishockey: Der Countdown läuft. Nur noch ein Mal schlafen, dann dürfen die Schwenninger Wild Wings endlich wieder in das Abenteuer „Playoffs“ starten. Genau genommen begann der Countdown bereits 39 Stunden vor dem ersten Spiel der Playoffs. Schon am Sonntagnachmittag nach dem prima herausgespielten 3:0-Erfolg gegen Wolfsburg richteten sich die Gedanken der Spieler auf Mittwoch, an dem erneut die Grizzlys auf sie warten. Minuten zuvor hatten sich die Wild Wings von den Fans minutenlang auf dem Eis der Helios Arena feiern lassen: Für eine über weite Strecken beeindruckende Hauptrunde, für ihre Charakterstärke, für ihre Disziplin und für eine großartige Mannschaftsleistung.

Teamwork – darauf wird es auch in den kommenden, maximal drei Spielen gegen die Grizzlys Wolfsburg ankommen. Und doch: Es wird für Schwenningen auch wichtig sein, wie jeder einzelne Spieler mit dieser Situation umgeht. Nimmt man die sonntägliche Partie gegen den gleichen Gegner zum Maßstab, muss man in dieser Hinsicht keine Sorge haben. Beispiel Kyle Sonnenburg. Der Deutsch-Kanadier zeigte gegen die Niedersachsen, dass er bereits im Playoff-Modus angekommen ist. Nicht nur auf seiner Position als Verteidiger bewies er seine Qualitäten, auch im Vorwärtsgang war der 31-Jährige ständiger Antreiber. Und er packte, wenn es Not tat, auch mal die Fäuste aus. Mit seiner Erfahrung aus zwei Playoff-Teilnahmen mit den Krefeld Pinguinen könnte er in den wichtigsten Spielen der Saison einer der Akteure sein, die voran gehen.

Apropos Erfahrung: „Die spielt eine große Rolle“, erklärte Will Acton unmittelbar nach dem Sieg am Sonntagnachmittag und wollte sich mit dem 3:0-Sieg nicht mehr groß aufhalten. „Wenn man schon mal Playoffs gespielt hat, weiß man, welche Qualitäten es dafür braucht. Man weiß, dass man auf einem anderen Level spielen muss,“ blickte der SERC-Kapitän bereits voraus. So ist dem Stürmer vor dem Vergleich mit dem zweimaligen Vizemeister der vergangenen beiden DEL-Spielzeiten nicht bange. „Ja, die Wolfsburger haben etwas mehr Erfahrung aus den letzten Jahren und es jeweils sehr gut gemacht. Aber das heißt nicht, dass wir das nicht auch können. Wir haben die letzten sechs Monate darauf hingearbeitet und sehr viel Vertrauen in unser Spiel.“ Zudem ist Schwenningens Topscorer auch nicht der Einzige des Teams, der über einige Erfahrung in derartigen Entscheidungsspielen verfügt. Mit Tobias Wörle und Uli Maurer, die mit München schon Deutscher Meister wurden, sowie Simon Danner verfügen die Wild Wings über weitere Playoff-gestählte Spieler.

Am Mittwochabend beim ersten Duell in Wolfsburg (Beginn: 19.30 Uhr) werden diese Überlegungen kaum noch eine größere Rolle spielen. Vielmehr gilt es ein Klischee zu bedienen. „In solchen Spielen konzentriert man sich nur auf seinen nächsten Einsatz“, sagt Will Acton und tut damit genau das. „Man denkt nur von Drittel zu Drittel, selbst das nächste Spiel ist da noch ganz weit weg.“ In die nächste Partie können die Schwarzwälder aber mit breiter Brust gehen. Der Auftritt am Sonntag sollte Mut machen für das erste Playoff-Spiel seit 22 Jahren. „Die Jungs haben sich schon mal richtig warm gespielt, das hat echt Spaß gemacht“, befand SERC-Torhüter Marco Wölfl, der im übrigen auch für Kooperationspartner EHC Freiburg in den Playdowns zur Verfügung stehen soll. Der Backup-Schlussmann der Wild Wings, der beim 3:0-Erfolg seinen zweiten Shutout in der aktuellen DEL-Saison feierte, spricht damit auch etwas an, was weder seine Teamkollegen noch die Schwenninger Fans bei aller Ernsthaftigkeit, bei allem Ehrgeiz nicht vergessen sollten. Man darf diese „Saisonverlängerung“ eben auch genießen, befreit von jeglichem Druck.

Fairplay-Preis

Der Nachwuchs der Schwenninger Wild Wings kann sich über eine stolze Geldsumme freuen. Die Wild Wings sind in der Deutschen Eishockey-Liga zum zweiten Mal in Folge das fairste Team nach der Hauptrunde. Als Lohn bekommen die Schwenninger dafür die „Robert Müller Fairplay Trophy“ und 10.000 Euro für die Nachwuchsarbeit. Die Schwenninger Mannschaft kassierte in den 52 Hauptrundenspielen im Schnitt lediglich acht Strafminuten. Die wenigsten Strafzeiten innerhalb des Teams bekamen die Feldspieler Tobias Wörle und Marcel Kurth sowie die Torhüter Dustin Strahlmeier und Marco Wölfl mit jeweils zwei Minuten. Die längste Zeit auf der Strafbank verbrachte Dominik Bohac (40 Minuten). Das Team mit den meisten Strafen sind die Eisbären Berlin.