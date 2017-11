Wild Wings gewinnen auch gegen Augsburg mit 3:1

Schwenninger gehen mit Sechs-Punkte-Wochenende in die Deutschland-Cup-Pause

Eishockey: Mit zwei 3:1-Siegen gehen die Schwenninger Wild Wings in die zweiwöchige Pause. Nach dem Erfolg am Freitag in Düsseldorf schlugen die Wild Wings in der heimischen Helios-Arena auch die Augsburger Panther.

„Damien Fleury sorgt für neue Energie in unserer Mannschaft“, sagte Wild Wings-Trainer Pat Cortina nach der Verpflichtung des Franzosen vor wenigen Tagen. Offenbar bekamen die Schwenninger durch den Neuzugang wirklich einen kräftigen Energie-Schub. Nach dem Kraftakt beim Erfolg in Düsseldorf legten die Schwenninger auch zwei Tage später gegen Augsburg los, als ob sie gerade eine mehrwöchige Pause hinter sich hätten. Allerdings benötigten auch die Gäste keine Zeit, um auch Hochtouren zu kommen. Die bevorstehende Deutschland-Cup-Pause setzte bei beiden Mannschaften noch einmal Kräfte frei. So bekamen die 3212 Zuschauer in der Helios-Arena ein erstes Drittel mit enorm hohem Tempo geboten. Technisch war auf beiden Seiten jedoch noch Luft nach oben. Für einen der wenigen spielerischen Höhepunkte sorgte Mirko Höfflin in der 14. Minute. Nach Pass von Markus Poukkula schlenzte Höfflin den Puck unhaltbar für Gäste-Torhüter Jonathan Boutin zum 1:0 in den Winkel.

Im Mitteldrittel zeigten die Wild Wings neben Schnelligkeit auch spielerisch ihre Qualitäten. Zunächst musste zwar Torhüter Dustin Strahlmeier einige Male den Augsburger Ausgleich verhindern. Doch dann drehte die überragende Angriffsreihe mit Höfflin, Poukkula und Stefano Giliati auf. In Minute 24 umkurvte Giliati die Augsburger wie Slalomstangen, passte direkt vor dem Tor zu Poukkula, der die Scheibe zum 2:0 ins Netz beförderte. Rund drei Minuten später schlug der Finne erneut zu. Mit einem trockenen Schuss von halb links erhöhte er auf 3:0.

Augsburgs Trainer Mike Stewart versucht daraufhin, mit einer Auszeit sein Team wieder in die Spur und Poukkula & Co. aus dem Rhythmus zu bringen. Erfolg hatte er damit nicht. Im Gegenteil: Die Wild Wings hatten bis zum Drittelende insgesamt sechs Minuten Überzahl und dabei mehrfach die Chance, mit dem 4:0 für klare Verhältnisse zu sorgen. In der 39. Minute hätten allerdings die Panther fast zugebissen. Doch Schwenningen hat derzeit zwischen den Pfosten einen Dustin Strahlmeier in überragender Form. Mit zwei super Paraden brachte er Trevor Parkes zur Verzweiflung.

Auch in den ersten Minuten des Schlussdrittels machten die Augsburger mächtig Druck. Anfangs konnten die Wild Wings das erste Gegentor mit viel Einsatz und etwas Glück noch verhindern. Als sie jedoch ihre erste Strafe kassierten, schlugen die Gäste in Überzahl zu. Aus kurzer Distanz traf Parkes nach präzisem Pass von White zum 3:1 (44.). Nach diesem Gegentreffer spürten die Schwenninger wohl, dass allein gute Defensivarbeit in den restlichen 16 Minuten nicht reichen würde, um die Führung zu halten. Nun setzten sie auch wieder Offensive Akzente. Die Augsburger blieben zwar das bessere Team im letzten Spielabschnitt, doch ihre Chancen wurden weniger und die Zeit lief für Schwenningen. Als in der Schlussphase SERC-Kapitän Will Acton auf die Strafbank musste, hatten die Wild Wings noch mal zwei bange Minuten zu überstehen. Mit viel Leidenschaft verteidigten die Schwenninger ihr Tor und die Führung. Kurz darauf war Schluss und das Sechs-Punkte-Wochenende unter Dach und Fach.

Pat Cortina und seine Mannschaft können nun entspannt in die zweiwöchige Pause gehen. Nach den zwei starken Spielen gegen Düsseldorf und Augsburg haben die Wild Wings-Spieler nun sechs Tage Urlaub – und den haben sie sich wahrlich verdient.