Eishockey Wild Wings gegen Nürnberg: Gut gekämpft und doch verloren

Keine Punkte gab es für die Schwenninger Wild Wings gegen die Nürnberg Ice Tigers. Vor 3879 Zuschauern unterlagen sie in der Helios Arena mit 2:4 Toren.

Gute Nachrichten gab es gleich zu Beginn: Simon Danner war nach zwei Wochen Verletzungspause wieder mit von der Partie. So standen den Wild Wings vier Sturmreihen zur Verfügung. Die beiden Teams sorgten für einen flotten Beginn, präsentierten sich aber auch etwas unsortiert. Was auch an der guten Defensivarbeit beider Teams lag, weshalb Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier und Nürnbergs Schlussmann Andreas Jenike in den ersten Minuten nur je einmal zupacken mussten.

Dem Schwenninger Keeper allerdings wurde nach knapp acht Minuten richtig warm, als SERC-Verteidiger Dominik Bohac für zwei Minuten auf die Strafbank musste und die Gäste ein starkes Powerplay aufzogen. Nur Minuten später rettete Strahlmeier bärenstark in höchster Not gegen den durchgebrochenen Philippe Dupuis. Die Ice Tigers erarbeiteten sich nun ein spielerisches Übergewicht und gute Chancen, von denen sie eine in der 17. Minute durch Dane Fox zum 0:1 nutzten.

Ins Mitteldrittel starteten die Gastgeber mit deutlich mehr Vorwärtsdrang und näherten sich dem Gehäuse von Jenike immer mehr an. Mitten in diese Schwenninger Drangphase fiel das 0:2 (29.). Ein ärgerliches Tor: Strahlmeier hatte seine Kelle verloren und versuchte, diese wieder aufzunehmen. Brett Festerling nutzte die Verwirrung eiskalt. Doch die Wild Wings wirkten nicht geschockt, setzten vielmehr ihre Angriffe fort. Als Nürnbergs Taylor Aronson für zwei Minuten in die Kühlbox musste, lag der Anschlusstreffer in der Luft, doch Jenike machte gegen Markus Poukkula einen super Job. Die Hausherren blieben im Vorwärtsgang, Nürnberg aber gefährlicher. Die Franken standen defensiv hervorragend und starteten immer wieder gute Gegenangriffe. So richtig mochte man an eine Wende nicht glauben, waren die Icetigers doch dem dritten Treffer meist näher als die Schwaben dem ersten.

Dennoch äußerte sich SERC-Torwarttrainer Ilpo Kauhanen in der zweiten Pause optimistisch: „Wir haben solche Spiele in dieser Saison auch schon gedreht“, meinte der Finne. Die erste Gelegenheit, mit der Aufholjagd zu beginnen, ergab sich nach vier Minuten im Schlussdrittel. Nürnbergs Ehliz musste für zwei Minuten auf das Sünderbänkchen, doch das Powerplay zählt nach wie vor nicht gerade zu den Stärken der Wild Wings. Es kam noch bitterer. Ehliz startete quasi direkt von der Strafbank in den Konter und überwand Strahlmeier ein drittes Mal (47.).

Aber die Schwenninger gaben nicht auf und nur drei Minuten später gelang Will Acton der Treffer zum 1:3. 57 Sekunden vor dem Ende legten die Wild Wings durch Mirko Sacher gar noch zum 2:3 nach. Die Spannung war greifbar, doch David Steckel gelang 13 Sekunden vor der Schlusssirene das 2:4 ins leere Schwenninger Tor.

Schon am Dienstag geht es weiter. Dann ist Bremerhaven in der Helios Arena zu Gast und damit ein direkter Konkurrent um die Pre-Playoff-Plätze. Spielbeginn ist um 14 Uhr.