Eishockey Wild Wings gegen Ingolstadt: Nur ein Pünktchen geholt

Die Schwenninger Wild Wings unterliegen dem ERC Ingolstadt mit 0:1. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Das Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt bescherte den Wild Wings eine doppelte Enttäuschung. Zum einen unterlagen die Schwenninger mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) Toren nach Verlängerung; zum andern wollten nur 3089 Zuschauer das Spiel in der Deutschen Eishockey Liga sehen.

Was ist nur mit den Schwenninger Eishockey-Freunden los? Obwohl ihre Mannschaft zuletzt beim 5:1-Sieg gegen Krefeld eindrucksvoll Werbung in eigener Sache betrieben hatte, blieb auch diesmal die Besucherzahl wieder hinter den Erwartungen zurück. Wird diese bedrohliche Entwicklung nicht bald gestoppt, geht der DEL-Standort am Neckarursprung schweren Zeiten entgegen. 3800 Zuschauer sind pro Heimspiel kalkuliert, tatsächlich aber 5000 nötig, um mit einer schwarzen Null aus der Saison zu gehen.

Jene Fans, die kamen, sahen eine engagierte Schwenninger Mannschaft. Vor allem in der Anfangsphase machten die Gastgeber mächtig Dampf. Tempo, Einsatz, Disziplin – alles war zu sehen, nur kein Tor. Möglichkeiten hatten die Wild Wings Chancen zuhauf, sogar zwei, die das Prädikat „hundertprozentig“ verdienten. Stefano Giliati (5.) in Überzahl und Markus Poukkula (13.) vermochten den vorzüglichen Gästeschlussmann Timo Pielmeier allerdings nicht zu überwinden.

Seine beste Tat vollbrachte der 28-Jährige in Abschnitt zwei. 25 Minuten waren gespielt, als Schwenningens Topsturm einen pfeilschnellen Angriff startete. Mirko Höfflin bediente aus vollem Lauf Will Acton. Der SERC-Kapitän machte (fast) alles richtig und brachte den Puck trotzdem nicht am Teufelskerl zwischen den Ingolstädter Pfosten vorbei.

Ausgerechnet in einer Situation, in der alle Vorteile auf Seiten der Schwarzwälder lagen, hatten die Bayern ihre bis dahin beste Möglichkeit. Es lief Powerplay Nummer drei für die Wild Wings an diesem Abend. Doch nicht die in Überzahl spielenden Hausherren, sondern die dezimierten Gäste tauchten brandgefährlich vor dem Tor auf. Die Parade, mit der SERC-Keeper Dustin Strahlmeier gegen Brett Olsen einen Einschlag verhinderte, war nicht weniger spektakulär als die Aktion von Pielmeier elf Minuten zuvor.

Im Schlussdrittel setzten die Wild Wings ihr munteres Scheibenschießen auf den Ingolstädter Kasten fort. Egal, wie sie ihre Schüsse auch ansetzten, Pielmeier war zur Stelle. Allerdings wurde der Schwenninger Sturmlauf immer öfter unterbrochen von empfindlichen Nadelstichen der Panther. In Minute 46 hätte Petr Taticek die Gäste nach einem Konter um ein Haar in Führung gebracht, aber auch Strahlmeier erwies sich als Meister seines Fachs.

Die Uhr tickte unaufhaltsam, die Verlängerung rückte immer näher. Die Partie wurde zum Geduldspiel. Würde noch vor der Schlusssirene der Siegtreffer fallen, einer Mannschaft ein folgenschwerer Fehler unterlaufen? Nein. Allerdings hatten die Gastgeber kurz vor Schluss zwei bange Minuten zu überstehen, als Verteidiger Dominik Bohac die einzige Schwenninger Unterzahl an diesem Abend verursachte.

Da fünfminütige Verlängerung dauerte exakt 4 Minuten und 32 Sekunden. Da machte der 36-jährige Thomas Greilinger den Ingolstädter Sieg perfekt. Den Wild Wings blieb trotz starker Leistung lediglich ein Pünktchen, während die Schanzer zwei Zähler mit nach Hause nahmen.

Schwenningens Trainer Pat Cortina kommentierte das Spiel so: „Ingolstadt war einer der bislang stärksten Gegner in dieser Saison. Wir haben den Kampf angenommen und waren hungrig auf den Sieg. Aber am Ende war der Gegner einen Tick besser. Das muss man anerkennen.“

Am Sonntag (14.00 Uhr) spielen die Wild Wings schon wieder zu Hause. Mit den Straubing Tigers (gestern Abend starker 3:2-Sieger gegen die Mannheim Adler) gastiert erneut ein DEL-Klub aus Bayern in der Schwenninger Helios-Arena.