Regionalsport Schwarzwald Wild Wings für DEL-Endspurt gerüstet

Schwenningen gewinnt Testspiel beim HC Lausanne mit 2:1 nach Verlängerung

Eishockey: HC Lausanne – Schwenninger Wild Wings 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung. (wmf) Die Wild Wings scheinen für den Endspurt in der Deutschen Eishockey Liga gerüstet. Die Schwenninger gewannen am Mittwochabend ein Testspiel beim Tabellenzehnten der Schweizer Nationalliga A. Die Neckarstädter mussten auf die verletzten bzw kranken Stürmer Istvan Bartalis, Tobias Wörle, Marc El-Sayed und Stefano Giliati verzichten. Zwischen den Pfosten stand Dustin Strahlmeier.

Die Schwenninger erwischten einen Auftakt nach Maß: Bereits nach 34 Sekunden erzielte Andrée Hult auf Zuspiel von Damien Fleury den Führungstreffer. Die Schweizer brauchten eine Weile, um sich von dem frühen Gegentreffer zu erholen. Yannick Herren und Harry Pesonen hatten die ersten Chancen, scheiterten aber an Strahlmeier. In Minute 20 konnte Uli Maurer Lausanns Topscorer Dustin Jeffrey nur mit einem Foul stoppen, doch Strahlmeier parierte den Penalty von Jeffrey.

Im zweiten Abschnitt wurden die Gastgeber stärker und kamen in den Genuss des ersten Powerplays, als SERC-Stürmer Marcel Kurth in Minute 27 die erste Strafzeit kassierte. Doch die Gastgeber wussten das Powerplay nicht zu nutzen. Die Wild Wings verlegten sich auf Konter, doch Verteidiger Benedikt Brückner scheiterte an Lausanns Schlussmann Huet. Die letzte Chance im zweiten Drittel vergab Marcel Kurth.

In Minute 45 fiel der Ausgleich. Als SERC-Verteidiger Mirko Sacher die Strafbank drückte, erzielte Lausanne in Überzahl durch Jeffrey das 1:1. Wenig später spielte auch Schwenningen in Überzahlspiel, das aber nichts einbrachte. Zwei Minuten vor Schluss kassierte Palausch nach einem Check gegen den Kopf zwei plus zehn Strafminuten, doch in der regulären Spielzeit fiel kein Tor mehr. In der Verlängerung kassierte Matthew Frattin eine Strafzeit. Bei vier gegen drei Feldspieler erzielte Verteidiger Tim Bender auf Pass von Mirko Höfflin den Schwenninger Siegtreffer. Tore: 0:1 (1.) Hult (Fleury), 1:1 (45.) Jeffrey (Junland), 1:2 (65.) Bender (Höfflin).