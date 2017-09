Regionalsport Schwarzwald Wild Wings begeistern

Schwenningen mit überzeugenden Leistungen in den ersten Saisonspielen

Eishockey: Waren die Wild Wings so stark oder der Gegner aus Krefeld so schwach? Eine Frage, die nach dem 5:1-Erfolg der Schwenninger durchaus seine Berechtigung hat. In der Analyse von SÜDKURIER-Eishockey-Experte Matthias Hoppe lag der deutliche Erfolg ganz klar an der Stärke der Wild Wings. Hoppe sprudelte nur so vor Begeisterung nach dem ersten „Dreier“ der Schwenninger in dieser Saison: „Das war eine völlig überzeugende Leistung. Die Mannschaft spielte drei Drittel auf hohem Niveau mit schnellem Umschaltspiel und bis auf wenige Ausnahmen präzisen Pässen“, gab es vom durchaus kritischen Ex-Torwart ein großes Lob. Herausragend war für Hoppe die Angriffsreihe mit Will Acton, Markus Poukkula und Mirko Höfflin. „Sie wirbelten die Krefelder Abwehr durcheinander“. Auch die nackten Zahlen sprechen für dieses Trio. Vier der fünf Treffer gingen auf ihr Konto. Hinzu kommen noch weitere vier Vorlagen.

In den beiden Partien zuvor gegen die Adler Mannheim (2:4) und Meister München (1:3) lieferten die Wild Wings ebenfalls starke Auftritte ab, zeigten aber beim Torabschluss Schwächen. Nach dem Erfolg gegen Krefeld waren sich Trainer und Spieler einig und zugleich auch erleichtert: „Die Mannschaft hat sich endlich für ihre guten Leistungen belohnt“, sagten sowohl Coach Pat Cortina als auch Verteidiger Dominik Bittner, der sein erstes Spiel im Trikot der Wild Wings absolvierte. Für Bittner war mitentscheidend, „dass wir unsere Fehler im Vergleich zu den vorherigen Spielen minimierten“. Zudem sei nach den zwei unglücklichen Niederlagen zuvor vielleicht auch etwas Frust dabei gewesen.

Ein wesentlicher Grund für die starken Vorstellungen in den ersten Saisonspielen ist sicherlich die Tatsache, dass die Schwenninger vom Verletzungspech derzeit weitestgehend verschont blieben. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr fielen die damalige Nummer eins, Joey MacDonald, und Markus Poukkula schon aus, bevor die DEL-Saison überhaupt begonnen hatte. Bis Mitte Oktober hatten die Wild Wings bereits zwei Ausländer nachverpflichtet. Markus Poukkula fehlte über vier Monate. Aktuell ist der Finne einer der Stärksten bei den Wild Wings.

Ein kompletter Kader bedeutet bei den Schwenningern zugleich, dass sie vier DEL-taugliche Angriffsreihen haben. Schlägt das Verletzungspech zu, ist das meist nicht der Fall. Dafür ist der Kader zu dünn. Auf die Frage, ob Platz zehn in dieser Saison realistisch sei, meinte Pat Cortina schon vor dem Saisonstart: „Ich bin zuversichtlich, aber wir müssen von Verletzungen verschont bleiben. Vergangene Saison fehlten bei uns im Durchschnitt vier Spieler pro Partie.“ In diesem Jahr sieht’s zumindest nach den vier Spielen wesentlich erfreulicher aus. Bleibt zu hoffen, dass es auch so bleibt.