Regionalsport Schwarzwald Wild Wings auf Deutschland-Tour

Schwenningen mit drei Auswärtspartien in Folge. Nürnberg, Bremerhaven und Augsburg die Gegner

Eishockey: Der DEL-Spielplan der Wild Wings ist in diesen Tagen sehr gewöhnungsbedürftig. Nach drei Heimspielen in Folge müssen die Schwenninger nun dreimal in Folge auswärts ran. Am heutigen Freitag (Anpfiff 19.30 Uhr) führt die Reise der Schwäne zu den Ice Tigers nach Nürnberg, am Sonntag (16.30 Uhr) warten im hohen Norden die Fischtown Pinguins. Am Dienstag (Tag der Deutschen Einheit) gastiert das Team von Trainer Pat Cortina um 14 Uhr bei den Augsburger Panther.

Die Schwenninger Cracks steigen am heutigen Mittag in den Bus und werden erst am Dienstagabend wieder in den Schwarzwald zurückkehren. Vor den Wild Wings liegen rund 25 Stunden Busfahrt und über 2000 Kilometer quer durch Deutschland. Das entspricht fast der Strecke von Schwenningen nach Neapel und zurück. Zwischen den Partien in Bremerhaven und Augsburg wird die Mannschaft noch einen Zwischenstopp in Kassel zur Übernachtung und zum Training einlegen.

„Nicht gerade die angenehmste Situation“, beschreibt Stürmer Mirko Höfflin die bevorstehende Deutschland-Tour. Pat Cortina bezeichnet sowohl die Reisestrapazen als auch die drei Gegner als „große Herausforderung“. Cortina gewinnt dem Mammutprogramm aber auch positive Seiten ab: „Ich hoffe, die Mannschaft wächst in diesen Tagen noch mehr zusammen.“

Ein Spieler wird definitiv fehlen, wenn die Wild Wings Richtung Nürnberg starten: Kalle Kaijomaa. Der Verteidiger bekam am vergangenen Sonntag beim Spiel gegen Straubing einen Puck an den Hals. Nach Trocken-Training in den vergangenen Tagen wird Kaijomaa heute erstmals wieder auf dem Eis trainieren. Ob er nach Bremerhaven nachreisen wird, ist noch offen. Voraussichtlich fehlen wird auch der erkrankte Kai Herpich. Tim Bender kehrt dagegen wieder zurück, nachdem der 22-Jährige gegen Straubing eine „Denkpause“ bekam. „Tim war in den ersten Saisonspielen hin und wieder zu bequem. Er ist ein Top-Verteidiger und ich hoffe, dass er in unseren nächsten Spielen die richtige Reaktion zeigt“, so Cortina.

Auch ohne Kaijomaa und Herpich hat der Trainer personell wenig Grund zur Klage. Deshalb ist für Cortina die Verpflichtung eines weiteren Ausländers aktuell auch kein Thema. Allerdings betont er, „dass wir den Spielermarkt beobachten, um schnell reagieren zu können, wenn sich die Personalsituation verschlechtert“.

Der SERC-Coach wünscht sich in den bevorstehenden Partien eine Mischung aus den beiden vergangenen Auftritten seiner Mannschaft: „Die Leistung gegen Ingolstadt und das Ergebnis gegen Straubing“, hofft der 53-Jährige. Gegen Ingolstadt hatten die Schwenninger nach starker Vorstellung 0:1 nach Verlängerung verloren, gegen Straubing siegten sie 5:3, bedingt auch durch mangelnde Disziplin der Bayern.

Den Freitag-Gegner Nürnberg bezeichnet Cortina als eine der „Top-Mannschaften in der DEL“. Bei Bremerhaven und Augsburg hebt er vor allem „das Super-Überzahlspiel“ hervor. Die Statistik unterstreicht dies: Augsburg ist nach sechs Spieltagen das Top-Team der Liga in Überzahl-Situationen, Bremerhaven ist die Nummer zwei, Nürnberg steht an Position vier. Immerhin können die Wild Wings dem entgegensetzen, dass sie derzeit in Unterzahl das beste DEL-Team sind. Auf jeden Fall warten besondere Härtetests auf die Schwenninger, die sicherlich auch zeigen werden, wie gefestigt die Mannschaft ist.

Fahrplan der Wild Wings

Freitag:

Schwenningen – Nürnberg (310 km)

Samstag:

Nürnberg – Bremerhaven (655 km)

Sonntag:

Bremerhaven – Kassel (340 km)

Montag:

Kassel – Augsburg (450 km)

Dienstag:

Augsburg – Schwenningen (250 km)