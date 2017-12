Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Zwei freie Tage als Belohnung

Schwenninger Eishockey-Profis müssen Akku wieder aufladen. Mammutprogramm fordert seinen Tribut

Eishockey: Am Ende wirkten alle ziemlich platt. Was die Deutsche Eishockey Liga ihren Klubs in diesen Wochen zumutet, bewegt sich an der Grenze des Machbaren. Acht Spiele in 16 Tagen, der Terminplan ist mehr als dicht gedrängt. Die Olympischen Spiele 2018 in Pyeongchang lassen grüßen. Nach der letzten Partie dieser „Marathonstrecke“ am vergangenen Sonntag merkte man den Wild Wings deutlich an, dass die Kraftreserven aufgebraucht waren. „Der Akku ist leer“, gab Trainer Pat Cortina nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine unumwunden zu – und kündigte eine ungewöhnliche Maßnahme an. Zwei freie Tage am Stück dürfen die Schwenninger Profis genießen. Erst am Mittwoch geht es wieder aufs Eis und anschließend direkt in den Bus Richtung Köln, wo am Donnerstagaend bereits das nächste Spiel gegen die Haie ansteht. Cortina: „Es passiert nicht sehr oft, dass wir zwei freie Tage geben. Aber wir müssen eben auch mittel- bis langfristig denken. Ich hoffe, wir helfen den Jungs damit.“ Kurzfristig stehen den Wild Wings erst mal zwei „reguläre“ Wochen, mit jeweils zwei Spielen am Wochenende, bevor. Doch bereits ab dem 17. Dezember wartet erneut ein Mammutprogramm. Bis zum 14. Januar 2018 folgen zwölf Partien in vier Wochen.

Dass die Wild Wings mit solch einem Programm umgehen können, bewiesen sie einmal mehr am vergangenen Wochenende. Besonders der 5:4-Erfolg nach Verlängerung beim Tabellenzweiten in Nürnberg dürfte vielen Fans noch länger in Erinnerung bleiben. Beinahe 64 Minuten lang zeigten beide Mannschaften ein faszinierendes Eishockeyspiel auf hohem Niveau. Gleich viermal waren die Schwarzwälder in Führung gegangenen, mussten aber genauso häufig binnen kurzer Zeit den Ausgleich hinnehmen. Was ein Glück, dass in der DEL eine Verlängerung mit „Sudden Death“ gespielt wird. So konnten die Ice Tigers auf die fünfte Führung des SERC durch Markus Poukkula nicht mehr antworten. „Wir freuen uns sehr über die beiden Punkte. Im Moment werden die Jungs dafür belohnt, dass sie jeden Tag hart arbeiten. Wir waren effektiv im Unterzahlspiel. Zudem waren wir im letzten Drittel sowie in der Verlängerung mental sehr stark“, kommentierte Cortina die famose Leistung.

Natürlich hatte dieser Auftritt im Frankenland ordentlich Kraft gekostet, zumal sich die Schwenninger Bank am Sonntag gegen Krefeld noch weiter gelichtet hatte. Neben den Langzeitverletzten Mirko Sacher, Marc El-Sayed und Mirko Höfflin fielen auch noch Stefano Giliati und Dominik Bittner aus. Stürmer Giliati hatte in Nürnberg einen heftigen Check bekommen und laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Verteidiger Bittner plagt sich mit einer Oberkörperblessur.

So war es in der Helios Arena eine für alle Beteiligten schwierige Partie. Selten hat man in den letzten Wochen ein derart schwaches Spiel gesehen. Die Gäste aus dem Rheinland hatten zwar die größeren Reserven, verpassten es aber in den letzten zehn Minuten mehrfach, das Spiel zu entscheiden. „Wir hatten schon ein bisschen Glück“, meinte auch Istvan Bartalis. Der Ungar in Diensten der Wild Wings hatte für kollektiven Jubel gesorgt, als er nur 15 Sekunden nach Beginn der Verlängerung diesem mühsam anzusehenden Spiel ein Ende bereitet. Und zwar mit einem ganz feinen Treffer. „Wir haben diesen Spielzug abgesprochen und einstudiert. In Nürnberg hat es noch nicht geklappt, gegen Krefeld dafür umso besser“, sagte der Stürmer. Für Bartalis ein gutes Gefühl, denn: „Ich habe lange kein so wichtiges Tor mehr geschossen“, meinte er mit einem erleichterten Lächeln. Und freute sich anschließend auf die beiden freien Tage. „Wir hatten wirklich kaum mehr genug Energie, aber wir haben trotzdem gewonnen. Das nehmen wir auf jeden Fall in die nächsten Spiele mit.“

Paukenschlag bei den Adlern: Die Adler Mannheim zogen aus der jüngsten sportlichen Talfahrt Konsequenzen und trennten sich am Montag sowohl von Trainer Sean Simpson als auch von Manager Teal Fowler. Jochen Hecht bleibt Co-Trainer. Zunächst wird Bill Stewart bis Saisonende an der Bande stehen. Der Italo-Kanadier war bereits von 2000 bis 2004 Trainer in Mannheim, er holte die Meisterschaft im Jahr 2001 an den Rhein. Die Adler sind bereits aus der Champions League ausgeschieden, verloren am Sonntag beim Tabellenletzten Straubing und laufen in der Tabelle mit derzeit Rang sieben ihren eigenen Ansprüchen hinterher.