Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: "Zwei Heimspiele sind ein klarer Vorteil"

Schwenningen erwartet am Freitag den ERC Ingolstadt und am Sonntag die Straubing Tigers

Eishockey: Zwei Heimspiele innerhalb von 43 Stunden: Diesen Luxus beschert der DEL-Spielplan den Wild Wings am Wochenende. Nach dem Gastspiel des ERC Ingolstadt (Freitag, 19.30 Uhr) kommt am Sonntag (14 Uhr) mit den Straubing Tigers erneut ein Klub aus Bayern in die Helios-Arena.

Zweimal in Folge auf eigenem Eis: Das erspart den Schwenninger Profis die sonst üblichen Reisestrapazen. In dem offensichtlichen Vorteil sieht SERC-Trainer Pat Cortina allerdings auch eine Gefahr. Seine Profis, so fürchtet er, könnten die zwei Spiele zu locker nehmen. „Das ist für uns eine neue Situation. Wir dürfen es uns nicht zu bequem machen. Deshalb habe ich die Spieler immer wieder an die Aufgabe erinnert und das Training intensiviert“, sagt der 53-Jährige. Umschaltspiel, Zweikampfverhalten und das Spiel in der Angriffszone standen auf dem Programm.

Vor Ingolstadt hat Cortina großen Respekt. „Sportdirekor Larry Mitchell hat einen sehr guten Job gemacht und eine starke Mannschaft zusammengestellt. Das sind groß gewachsene Spieler mit guter Qualität.“ Dass die Wild Wings die vergangenen fünf Heimspiele gegen die Schanzer zu ihren Gunsten entschieden haben, spielt für Cortina keine Rolle. „Das ist Vergangenheit. Ingolstadt ist inzwischen eine andere Mannschaft.“ Auch von Straubings Tabellenplatz, aktuell sind die Tigers Vorletzter, lässt sich der Schwenninger Coach nicht blenden. „Straubing hat schon dreimal auswärts gespielt. Sie haben zuletzt in Berlin zwar verloren, aber eine super Leistung gezeigt.“

Auch im fünften Spiel der Saison hat Cortina ein Luxusproblem. Von den acht gesunden Verteidigern muss einer auf die Tribüne. Wie schon gegen Krefeld, wird es vermutlich Neuzugang Dominik Bohac treffen. „Wir haben schon miteinander gesprochen. Dominik hat eine super Einstellung, braucht aber noch ein bisschen Zeit, um sich an unser System anzupassen“, sagt Cortina. Auch von den Stürmern muss einer zuschauen. Kai Herpich ist ohnehin verletzt, so dass die Wahl erneut auf Lennart Palausch fallen dürfte. Cortina hat ohnehin angekündigt, die gleichen Angriffsreihen aufs Eis zu schicken wie gegen Krefeld. Nach dem eindrucksvollen 5:1 gibt es keinen Grund, etwas zu ändern.

Während der Trainer den beiden Heimspielen in Folge durchaus mit gemischten Gefühlen entgegenblickt, herrscht bei Simon Danner eitel Freude. „Ich sehe das als klaren Vorteil. Wenn wir so auftreten wie gegen Krefeld, haben wir gute Chancen, beide Spiele zu gewinnen“, sagt der Stürmer. Wille, Laufbereitschaft und taktische Disziplin – diese Eigenschaften machen die Wild Wings nach seiner Einschätzung aktuell so stark. „Wir sind auch bei den deutschen Spielern sehr gut aufgestellt“, sagt der 30-Jährige.

Danner verhehlt nicht, dass er an der Wahl des Mannschaftskapitäns etwas zu knabbern hatte. Die Spieler hatten nicht ihn, sondern Will Acton zum Käpt’n gekürt. „Ich war überrascht und enttäuscht“, räumt Danner ein. Dabei mache er „alles für die Jungs“ und kümmere sich um deren Belange. Insofern hätte er die Wahl zum Spielführer auch als Anerkennung für seine Leistungen außerhalb des Eises verstanden. Mittlerweile sei der Groll jedoch verflogen. Schließlich hat Danner, der in der vergangenen Saison nach der Verletzung von Sascha Goc das „C“ auf der Brust trug, auch eine Erklärung, warum die Wahl so lief wie sie lief: „Ich habe während der Vorbereitung nicht gespielt und Acton war in dieser Zeit Kapitän. So war es für die anderen klar, dass sie ihn wählen würden.“