Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Ville Korhonen kommt, Damien Fleury geht

Schwenningen verpflichtet finnischen Stürmer und verliert französischen Torjäger

Eishockey: Die Schwenninger Wild Wings geben eine Neuverpflichtung und zwei Abgänge bekannt. Die Neckarstädter verpflichteten den finnischen Stürmer Ville Korhonen für die kommende Spielzeit. Der 30-Jährige kommt vom finnischen Klub Ässät an den Neckarursprung. "Ville Korhonen ist ein laufstarker Außenstürmer, der sowohl links als auch rechts spielen kann. Zudem ist er vielseitig in Unter- und Überzahl einsetzbar. Er ist ein Spieler, der in der Lage ist, auch Verantwortung zu übernehmen. Damit passt er gut in unsere Mannschaft", sagt Manager Jürgen Rumrich. Für Korhonen ist Schwenningen die erste Station in der DEL. Bisher spielte der Linksschütze fast ausschließlich in Finnland, mit Ausnahme eines kurzen Abstechers in die schwedische Allsvenskan.

Hingegen wird Damien Fleury die Wild Wings aus familiären Gründen verlassen. Der französische Nationalspieler bestritt insgesamt 86 Spiele für die Schwenninger und erzielte dabei 37 Treffer. Wie berichtet, verlässt auch Uli Maurer nach zwei Spielzeiten die Wild Wings und kehrt zurück zu seinem Heimatverein nach Riessersee.