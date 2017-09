Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Vier Punkte mehr und ein Zahn weniger

Schwenningen nach dem Heimspiel-Wochenende. Verteidiger Kalle Kaijomaa angeschlagen

Eishockey: (tif) Es war ein ganz hartes Stück Arbeit für die Schwenninger Wild Wings am vergangenen Wochenende. Am Ende standen nach der 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Ingolstadt und dem 5:3-Sieg gegen Straubing vier Punkte mehr auf Habenseite. Allerdings gab es am Sonntag einen Zahn weniger und zudem einige Blessuren.

Nach nur 13 Minuten im Sonntagspiel gegen die Tigers aus Straubing fuhr dem gesamten Wild Wings-Anhang der Schreck in die Glieder. Will Acton sackte zusammen, schleppte sich zur Bank und wurde anschließend blutend in die Kabine gebracht. Ein Schläger hatte ihn im Gesicht getroffen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten die Hausherren die Partie dominiert, ohne jedoch brandgefährlich zu werden. Den Schock über die Verletzung von Acton verdauten sie allerdings schnell. Dass Eishockeyprofis hart im Nehmen sind, bewies der Schwenninger Kapitän mit seiner Rückkehr. Acton kam zum zweiten Abschnitt wieder, „erleichtert“ um einen Zahn samt Wurzel. Am Montag ging es dem Stürmer so weit gut, auch der Zahn war schon wieder an Ort und Stelle. Der Mannschaftsarzt hatte allerdings noch bei anderen Spielern einiges zu tun. Kalle Kaijomaa wurde von einem Puck am Hals getroffen und blieb zunächst auf dem Eis liegen. Der Finne konnte erst einmal weitermachen, musste dann im Schlussdrittel aber passen. „Wir hoffen, dass Kalle bis zum nächsten Wochenende wieder fit ist, können im Moment aber noch nicht sicher sein“, erklärte Manager Jürgen Rumrich gestern.

Zu allem Überfluss erwischte es dann auch noch Verteidigerkollege Mirko Sacher, der mit einer stark blutenden Wunde an der Stirn vom Eis musste. Sacher konnte für die letzten 20 Minuten erfreulicherweise wieder eingesetzt werden, trug dabei einen großen Verband unter seinem Helm. Die Straubinger agierten tatsächlich zu größeren Teilen sehr aggressiv, überschritten dabei hin und wieder auch die Grenzen der Fairness. Die Wild Wings ließen sich von der Giftigkeit des Gegners nicht anstecken. „Es war ein emotional schwieriges Spiel“, erklärte auch SERC-Trainer Pat Cortina anschließend. „Wir waren disziplinierter, das hat den Unterschied ausgemacht.“

Lediglich Zuschauer war gegen Straubing Tim Bender. Durch das Luxusproblem von acht fitten Verteidigern musste sich Cortina entscheiden, wen er pausieren lässt. Gegen Straubing traf es Bender. „Die Trainer haben eben nun mehr Spielraum und haben sich so entschieden“, sagte Jürgen Rumrich. So erhielt der 22-Jährige eine Verschnaufpause. Doch durch den Ausfall von Kaijomaa im Schlussdrittel und die 14-minütige Bankstrafe für Kyle Sonnenburg waren zwischenzeitlich nur noch fünf Mann in der Defensive.

Dass sich Sonnenburg am Ende des zweiten Drittels eine heftige Keilerei mit Michael Hedden lieferte, fand bei seinen Teamkollegen durchaus Anklang. „Das hat uns allen einen ordentlichen Schub gegeben, dass Kyle sich so für das Team eingesetzt hat“, meinte der erneut großartige Torhüter Dustin Strahlmeier. „Wir haben insgesamt die Härte schon auch erwidert, haben uns aber sicher dabei etwas schlauer angestellt.“

Erholen durften sich die Wild Wings gestern bei ihrem traditionellen Besuch auf dem Cannstatter Wasen und sie dürften dabei guten Mutes gewesen sein. Die sportliche Richtung stimmt. „Wir brauchen uns mit unserer Art zu spielen vor keinem Gegner verstecken“, meinte Strahlmeier und fügte an:. „Die Mannschaft hat im Vergleich zum letzten Jahr wirklich gute Fortschritte gemacht.“