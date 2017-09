Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Viel Lob  keine Punkte

Wild Wings nach der Niederlage in München. Sonntag kommen Krefeld Pinguine in Helios Arena

Eishockey: Wieder eine prima Leistung – wieder keine Punkte: Die Schwenninger Wild Wings scheitern am Donnerstag in München an ihrer Chancenverwertung und sollten das gegen die Krefeld Pinguine (Sonntag, 14 Uhr, Helios Arena) unbedingt besser machen.

Wieder gab es richtig viel Lob für die Wild Wings. "Das ist richtig gut anzusehen, was die Schwenninger hier spielen“, meinte Verteidiger Konrad Abeltshauser von Red Bull München. Nett, danke schön, aber am Ende standen eben keine Punkte zu Buche. Auch wenn die Gäste in der Olympiaeishalle in der bayrischen Hauptstadt mehr als gut mithielten, gefühlt gar mindestens einen Punkt verdient gehabt hätten.

Gegen die nach einem mehr als durchwachsenen Saisonbeginn mit Wut im Bauch gestarteten „Bullen“ brauchten die Gäste zwar ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Doch zur Hälfte des ersten Drittels hatten sie die richtigen Mittel gefunden. Mit viel Tempo aus einer sicheren Defensive heraus, setzten die Wild Wings mehrere gute Konter, überzeugten auch spielerisch. Gar noch mehr zu Beginn des zweiten Abschnitts, als sie den Gastgeber richtig in Bedrängnis brachten. Mitten in die ersten Pfiffe der Münchner Fans hinein aber folgte der erste Treffer, der den Spielverlauf bis dahin ziemlich auf den Kopf stellte. Und wieder durften sich die Schwenninger durchaus über mangelndes Glück beschweren. Der Schuss von Daryl Boyle wurde von Steve Pinizotto abgefälscht, Dustin Strahlmeier im Tor der Schwäne hatte keine Chance. Es war bereits das vierte Tor in dieser noch jungen Saison, dass die Wild Wings auf diese Art kassierten. Und das fünfte folgte so gleich, denn auch Jon Matsumoto profitierte beim 2:0 für Red Bull von einem unglücklichen Abpraller.

Allerdings mussten sich die Neckarstädter zu diesem Zeitpunkt an die eigene Nase fassen. Etliche Chancen ließen sie zuvor aus, während der amtierende Meister absolut abgezockt seine Möglichkeiten nutzte. Was sich einmal mehr im Schlussdrittel zeigte. Quasi mit der ersten Chance entschied der Ligaprimus die Partie für sich. Immerhin steckten die Schwenninger nie auf, erspielten und erarbeiteten sich weitere Möglichkeiten. Dass es nur zum Anschlusstreffer durch Stefano Giliati reichte, passte zum Spiel.

Dennoch muss den Wild Wings nach dieser erneut sehr guten Leistung nicht bange sein. 31 zu 29 Schüsse auf den gegnerischen Kasten standen am Ende in der Statistik, aber eben auch 3:1-Tore. „Insgesamt war das völlig okay, die Kleinigkeiten haben den Unterschied gemacht“, analysierte SERC-Trainer Pat Cortina anschließend. „München hat es dem 1:0 viel Energie gezogen, wir haben etwas gezweifelt. Danach waren wir nicht mehr aggressiv genug, haben nicht genug agiert.“ Und eben zu wenig effektiv gespielt.

Dennoch: Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison stimmt die Richtung. Wie genau sie stimmt, muss sich am Sonntag zeigen. Gegen die Krefeld Pinguine ist Schwenningen nicht der krasse Außenseiter. Mit den Seidenstädtern haben die Schwenninger noch Rechnungen offen. Vier Mal unterlagen sie in der vergangenen Saison den Pinguinen, die am Ende Letzter wurden. Da dürften die Schwarzwälder durchaus froh sein, dass die Krefelder eine komplett runderneuerte Truppe auf das Eis der Helios Arena schicken werden. Zwölf neue Spieler holten der neue Sportdirektor Matthias Roos und Coach Rick Adduono. Im Schnitt ist das Team 26 Jahre jung und damit gar noch etwas jünger als die Wild Wings. Der bekannteste unter den Neuzugängen ist kein Junger. Adrian Grygiel, 34-jähriges Krefelder Urgestein, zog es zurück zu seinem Heimatverein. Gemeinsam mit dem ebenso erfahrenen Marcel Müller soll er das Team lenken. Dazu kommt mit Daniel Pietta ein absoluter Tor-Garant. Zuletzt kam mit dem Finnen Markus Nordlund ein weiterer Verteidiger mit einiger Erfahrung dazu. Krefeld nahm zum Saisonstart München ein Pünktchen ab, bevor es gegen Augsburg eine Heimniederlage setzte.