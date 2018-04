Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Vertrag mit Will Acton aufgelöst

Wild Wings: Vertrag mit Will Acton aufgelöst

Schwenninger Kapitän wechselt zu Nürnberg Ice Tigers

Eishockey: Bittere Nachrichten für alle Wild Wings-Fan. Kapitän Will Acton verlässt Schwenningen und wird kommende Saison für den DEL-Konkurrenten Nürnberg Ice Tigers spielen. Die Verantwortlichen und Acton haben sich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt. Dies gaben die Wild Wings am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Acton kam 2015 nach Schwenningen und war die vergangenen drei Spielzeiten immer der beste Scorer der Wild Wings. Manager Jürgen Rumrich meinte zum Abgang des Kapitäns: "Will Acton hat mir mitgeteilt, dass er die Wild Wings verlassen möchte. Aufgrund seines noch laufenden Vertrages habe ich dies jedoch abgelehnt. Hinzu kommt, dass es zu diesem Zeitpunkt keine konkrete Anfrage eines anderen Klubs vorlag. Für uns stellen geschlossene Verträge ein hohes Gut dar, aber nachdem Nürnberg auf uns zugekommen ist, haben wir einem Wechsel letzten Endes doch zugestimmt. Für uns macht es nämlich nur Sinn, wenn sich ein Spieler zu einhundert Prozent mit den Wild Wings identifiziert."

