Regionalsport Schwarzwald Wild Wings-Trainer Pat Cortina fordert mehr Aggressivität

Schwenninger empfangen am Mittwochabend die Eisbären Berlin. Vier Spieler fallen aus.

Eishockey: (kat/tif) Den Wild Wings bleibt derzeit wenig Zeit zum Verschnaufen. Mit dem Heimspiel am Mittwochabend gegen die Eisbären Berlin (19.30 Uhr) bestreiten die Schwenninger bereits das sechste Spiel innerhalb von zwölf Tagen. Umso wichtiger ist, wie es um die Kraftreserven der Schwäne bestellt ist. Bereits am vergangenen Sonntag bei der 3:5-Niederlage in Ingolstadt musste Cheftrainer Pat Cortina feststellen, dass der Kräfteverschleiß durch das üppige Programm an seinen Spielern zehrte. „Ich hoffe, die Jungs haben sich etwas erholt. Die Leistung beim Training am Dienstag stimmt mich zuversichtlich“, sagt Cortina vor Beginn der zweiten Saisonhälfte in der DEL-Hauptrunde.

Ausgerechnet jetzt kommt die DEL-Mannschaft der Stunde in die Helios-Arena. Die Eisbären haben einen richtigen Lauf. Zuletzt holten sie 13 von 15 möglichen Punkten. Zudem ist das Team von Trainer Uwe Krupp die erfolgreichste Auswärtsmannschaft der Liga. „Berlin ist derzeit enorm stark. Deshalb ist es ganz wichtig, dass wir nicht zuviel Zeit in unserem Drittel sind. Schaffen wir das nicht, sind die Berliner ganz, ganz gefährlich“, weiß Cortina. Der Trainer fordert von seinem Team, wieder mehr „Aggressivität und Cleverness“ zu zeigen. Cortina: „So wie vergangene Woche gegen Wolfsburg und Köln.“

Bitter ist für Cortina & Co., dass gegen die Hauptstädter gleich vier Spieler zuschauen müssen. Neben dem Langzeitverletzten Marc El-Sayed fehlen weiterhin die verletzten Mirko Sacher und Mirko Höfflin. Hinzu kommt der erkrankte Benedikt Brückner. Bei Sacher und Höfflin geht Cortina sogar davon aus, dass sie auch am kommenden Wochenende in Nürnberg (Freitag) und zu Hause gegen Krefeld (Sonntag) nicht spielen werden. Immerhin gibt es mit Dominik Bohac einen Rückkehrer. Der Verteidiger musste zuletzt in Ingolstadt krankheitsbedingt pausieren. Im Tor steht gegen die Eisbären Dustin Strahlmeier.

Die Berliner reisen durch die jüngste Erfolgsserie mit breiter Brust in den Schwarzwald. Der Ex-Schwenninger Nick Petersen droht der Konkurrenz schon mal. „Wir werden immer besser“, sagte der Stürmer nach dem 6:3-Sieg am Sonntag gegen die Adler Mannheim. Gerade die erste Sturmreihe mit Petersen, Sean Backman und James Sheppard harmoniert prächtig. Gegen Mannheim erzielte das Trio fünf der sechs Treffer. Nicht ganz so stark präsentiert sich hingegen die Defensive der Berliner. Mit 63 Gegentoren weisen sie ebenso viele auf wie die Wild Wings. Im ersten Aufeinandertreffen mit den Schwenningern gewannen die Eisbären zu Hause knapp mit 3:1.