Regionalsport Schwarzwald Wild Wings-Trainer Pat Cortina: Das 0:2 war demoralisierend

Enttäuschter Schwenninger Trainer nach höchster Saisonniederlage in Berlin

Eishockey: Berlin war erneut keine Reise wert für die Wild Wings. Mit 0:5 kassierten die Schwenninger am Dienstag die höchste Saisonniederlage. Die Eisbären bleiben somit der einzige Gegner, gegen den die Wild Wings in dieser Saison noch nicht punkten konnten. Durch die zweite Niederlage in Folge schrumpfte der Vorsprung der Schwenninger auf die Konkurrenz. Platz fünf bis elf trennen aktuell lediglich sieben Zähler. Wild Wings-Chefcoach Pat Cortina betont zwar stets, dass er nicht auf die Tabelle schaut. Dennoch wird es für sein Team wieder Zeit, zu punkten.

Den Berlinern reichten 71 Sekunden im Mitteldrittel, um die Partie mit den Treffern zwei bis vier zu entscheiden. Das 0:4 war zugleich der 100. Gegentreffer der Schwenninger in dieser Saison. Blickt man auf den Spielverlauf über 60 Minuten, fiel die Niederlage allerdings zu hoch aus. So sah es auch Cortina: „Das erste Drittel war okay. Im zweiten Drittel waren wir 15 Minuten sogar die bessere Mannschaft.“ Auch für Eisbären-Trainer Uwe Krupp spiegelt das 5:0 nicht den Spielverlauf wider: „Das Ergebnis ist zu hoch. Schwenningen hat im ersten Drittel zeitweise viel Druck gemacht und wir hatten Probleme, aus der eigenen Zone zu kommen. Der Unterschied war, dass wir aus unseren Chancen Kapital geschlagen haben und die Schwenninger nicht.“

Die Schlüsselszene war für Pat Cortina das 2:0 der Eisbären. „Wir haben zuvor mehrere Chancen nicht genutzt, Berlin hat aus wenigen Möglichkeiten zwei Treffer gemacht. Das zweite Gegentor war für die Spieler schwierig zu verdauen und demoralisierend.“ Vor allem bei solch einem Spielverlauf sei das umfangreiche Programm der vergangenen Wochen spürbar. „Man sieht, dass die Mannschaft mental müde ist“, so Cortina.

Die Berliner blieben bislang zweimal in dieser Saison ohne Gegentreffer – beide Male gegen Schwenningen. Dass die Wild Wings bei ihrem ersten Auftritt im neuen Jahr ohne Torerfolg vom Eis gingen, lag nicht nur am starken Eisbären-Torhüter Petri Vehanen. „Wir haben es Vehanen zu einfach gemacht. Wir hätten für mehr Verkehr vor seinem Tor sorgen müssen“, kritisierte der Schwenninger Coach. Die lange Busreise in die Hauptstadt habe zudem die schwere Aufgabe sicherlich nicht erleichtert.

Pat Cortina ist froh, wenn in der DEL bald wieder die ruhigere Phase kommt mit lediglich zwei Spielen in der Woche: „Wenn man über längere Zeit immer nur eine Trainingseinheit zwischen den Spielen hat, dann ist es schwierig, zu analysieren und man muss jede Partie so schnell wie möglich vergessen.“

Zum Vergessen war der Auftritt in Berlin auch für Tim Bender: „Wir müssen diese Partie ganz schnell abhaken“, sagte der Verteidiger nach der dritten Saisonniederlage gegen die Eisbären.

Immerhin machten sich die Wild Wings laut Cortina ohne Verletzung auf die Rückreise aus der Hauptstadt in den Schwarzwald. Ob zumindest einer der fehlenden Verteidiger (Mirko Sacher, Dominik Bittner und Benedikt Brückner) am Freitag im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (19.30 Uhr) zurückkehrt, ist fraglich. Cortina: „Ich glaube eher nicht. Die Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.“