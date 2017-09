Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Tim Bender besonders motiviert

Schwenningen gastiert am Donnerstag beim EHC Red Bull München und fährt selbstbewusst zum Meister

Eishockey: Doppelt gepunktet in Iserlohn, gut gespielt gegen Mannheim – der Saisonstart der Wild Wings kann sich durchaus sehen lassen. Nun sollen weitere Zähler auf das Schwenninger Konto. Die Aufgabe könnte allerdings, zumindest von der Papierform her, schwieriger nicht sein. Das Team von Chefcoach Pat Cortina gastiert am Donnerstag um 19.30 Uhr beim amtierenden Deutschen Meister EHC Red Bull München.

Die „Roten Bullen“ holten am DEL-Auftaktwochenende genauso viele Zähler wie Schwenningen. Zwei von sechs möglichen Punkten dürften kaum den Ansprüchen von Trainer Don Jackson und seinem Team gerecht werden. Genau deshalb erwartet Pat Cortina einen bärenstarken Gegner: „Die Münchner wollen gegen uns ihr wahres Gesicht zeigen“, sagt der 53-Jährige, der 2010 mit dem Team aus der bayerischen Landeshauptstadt die Zweitliga-Meisterschaft gewann.

Vor dem Gastspiel im Olympia-Eisstadion hat Cortina zwei seiner Angriffsreihen umgestellt. Marcel Kurth, Andrée Hult und Stefano Giliati bilden ein neues Trio. Istvan Bartalis, Marc El-Sayed und Anthony Rech heißt das zweite neu formierte Gespann. „Wir wollen dadurch ausgeglichener sein“, hofft der Wild Wings-Coach. Unverändert bleiben die zwei Angriffsreihen mit Will Acton, Mirko Höfflin und Markus Poukkula sowie Simon Danner, Tobias Wörle und Uli Maurer. Fehlen wird weiterhin Dominik Bittner (Unterkörperverletzung). Der Verteidiger konnte allerdings in den vergangenen zwei Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren.

Fünf Wild Wings-Spieler haben eine „Münchner Vergangenheit“: Uli Maurer, Benedikt Brückner, Kai Herpich, Tobias Wörle und Tim Bender, der besonders motiviert nach München fährt. Zum einen ist der 22-Jährige zuversichtlich, „dass wir mit unserem Kampfgeist und unserem Willen etwas holen können“. Zum anderen will Bender den Verantwortlichen des Deutschen Meisters zeigen, „dass es ein Fehler war, mich herzugeben“. Bender ist seit 2015 von den Münchnern an die Wild Wings ausgeliehen. Nach Ende der aktuellen Saison endet auch sein Vertrag in München.

Bender geht ebenfalls davon aus, dass die Münchner sich nach dem missglückten Auftaktwochenende gegen die Wild Wings anders präsentieren werden. „Das ist eine super Mannschaft mit vier ausgeglichen starken Reihen“, sagt der Verteidiger und fügt direkt an: „Der Meister wird gegen uns alles zeigen wollen.“ Immerhin brachten die Schwenninger in der vergangenen Saison von ihrem ersten Auftritt im Olympia-Eisstadion einen Zähler mit. Ansonsten sieht die Bilanz gegen die „Roten Bullen“ jedoch düster aus: Die letzten fünf Duelle haben die Schwenninger allesamt verloren.