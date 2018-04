Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Stefano Giliati verlängert

Italo-Kanadier spielt auch kommende Saison für Schwenninger DEL-Klub

Eishockey: (sk/ob) Die Wild Wings gaben am Mittwoch eine weitere Vertragsverlängerung bekannt. Auch Stefano Giliati bleibt beim Schwenninger DEL-Klub. Der 30-jährige Italo-Kanadier unterschrieb bei den Wild Wings einen Einjahresvertrag. In der vergangenen Saison erzielte Giliati in 49 Ligaspielen 14 Tore und gab zwölf Vorlagen.

Manager Jürgen Rumrich meinte zur Vertragsverlängerung von Giliati: „Stefano hatte in der Saison 2016/17 viel Verletzungspech und stieß erst Mitte Oktober zu uns. In der vergangenen Spielzeit konnte er sein Potenzial unter Beweis stellen und zeigen, wie wichtig er für die Wild Wings ist. Gerade mit seiner Schnelligkeit hat er unser Offensivspiel bereichert und auch durch seine physische Spielweise ist er ein wichtiger Baustein für unseren Kader.“