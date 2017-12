Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Schnelligkeit gegen physische Stärke

Schwenningen spielt am Freitag in Bremerhaven. Am Sonntag zu Hause gegen Iserlohn Roosters

Eishockey: Kein Zweifel, die Wild Wings haben einen Lauf. Nach vier Siegen in Folge wollen die Schwenninger diese Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (Freitag 19.30 Uhr) und Iserlohn Roosters (Sonntag, 14 Uhr) ausbauen und Platz fünf verteidigen. Doch SERC-Trainer Pat Cortina warnt: „Das werden zwei sehr enge Spiele.“

Die Eishockey-Profis vom Neckarursprung müssen am Freitag früh aus den Federn. Um 7.30 Uhr fährt der Mannschaftsbus nach Stuttgart. Dort steigen sie in den Flieger Richtung Hamburg. Nach einer Nacht im Hotel geht es weiter nach Bremerhaven. Dort wollen die Schwäne den dritten Saisonsieg gegen die Pinguine feiern. Eine schwierige Aufgabe, denn Bremerhaven behauptet sich auf Rang sechs ebenfalls ausgezeichnet im Feld der 14 DEL-Teams. Cortina: „Das ist ein gefährlicher Gegner, der sehr gut Schlittschuh laufen und sich in den Zweitkämpfen behaupten kann. „Wir dürfen Bremerhaven mit dem Puck erst gar nicht in unsere Abwehrzone eindringen lassen und müssen unsere Schnelligkeit gegen die physische Stärke der Pinguins in die Waagschale werfen.“ Iserlohn lässt sich vergleichen mit einem angeschlagenen Boxer. Die Roosters verloren zuletzt viermal in Folge und drohen aus den Playoff-Rängen zu fallen. Gerade das macht die Sauerländer umso gefährlicher.

Die personelle Situation für das Wochenende hat sich nicht etwa, wie zunächst erhofft, verbessert, sondern verschlechtert. Uli Maurer fehlt in Bremerhaven aus familiären Gründen, wird aber am Sonntag wieder mit von der Partie sein. Stefano Giliati, gerade von einer Muskelverletzung genesen, laboriert an einer Erkältung. „Wir hoffen, dass er die Reise mitmachen kann. Ob er spielen wird, entscheidet sich erst kurzfristig“, sagt Cortina. Verteidiger Dominik Bohac fällt verletzt aus. Und die beiden Mirkos, Sacher und Höfflin, sind nach ihren Blessuren zwar auf dem Weg der Besserung, aber immer noch nicht in der Lage, dem Team zu helfen. Cortina rechnet frühestens in der kommenden Woche mit den beiden. Zwischen den Pfosten steht Dustin Strahlmeier. Sein Backup, Marco Wölfl, wird aller Voraussicht nach am Sonntag gegen Iserlohn die Gelegenheit erhalten, sich erneut vor eigenem Publikum auszuzeichnen.

Dank der Erfolge strotzen die Schwenninger Spieler vor Selbstvertrauen. „Wir haben keine Angst und können zu Hause jeden schlagen“, sagt Marcel Kurth. Mit seiner eigenen Leistung ist der Stürmer allerdings nicht sonderlich zufrieden. „Es läuft bei mir nicht so, wie geplant. Ich stecke ein bisschen im Loch. Deshalb habe ich derzeit die Aufgabe, defensiv zu agieren und die anderen Reihen zu entlasten“, sagt der 23-Jährige. Nach seiner sensationellen Premieren-Saison 2015/16 im Schwenninger DEL-Team stagniert das Ausnahme-Talent in seiner Entwicklung. In den 30 Hauptrundenspielen ist ihm noch kein Treffer gelungen. „Irgendwann muss der Puck mal dreckig über die Linie, dann platzt der Knoten“, hofft Kurth auf sein erstes Erfolgserlebnis. Vielleicht stellt es sich schon an diesem Wochenende ein.

Mehr Heimspiele am Freitag: In dieser Saison bereitet der Spielplan den Schwenninger Eishockey-Fans nicht sonderlich viel Freude. Das soll in der kommenden Spielzeit anders werden. „Wir werden wieder mehr Heimspiele am Freitag haben“, sagte Geschäftsstellenleiter Oliver Bauer.

Aktion mit LED-Herzen

Für die Spiele in der Weihnachtszeit haben sich die Wild Wings eine Aktion überlegt, um eine Familie tatkräftig zu unterstützen. Unter dem Motto #WirzeigenHerz startet zum Heimspiel am Sonntag gegen Iserlohn der Verkauf von LED-Herzen als Anstecker. Diese Aktion kommt einem Mädchen zugute, das an frühkindlichem Autismus erkrankt ist. „Um Alicia und ihrer Familie zu helfen, sind immer wieder Anschaffungen für den täglichen Gebrauch nötig. Hierfür soll der Erlös unserer Charity-Aktion verwendet werden“, erklärt Oliver Bauer, Leiter der Geschäftsstelle. Bis zum 30. Dezember werden die roten Herzen von den Spielerfrauen im Umlauf der Helios-Arena zum Preis von 5 Euro verkauft. Die Herzen gibt es auch im Fanshop in der Innenstadt und im Fanshop im Stadion zu kaufen.