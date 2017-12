Regionalsport Wild Wings: Rote Trikots und zwei Punkte gegen Krefeld

Die Schwenninger Eishockey-Profis bezwingen die Krefeld Pinguine vor 3563 Zuschauern mit 2:1 Toren nach Verlängerung.

Nach der überaus erfolgreichen Kür am Freitag beim Tabellenzweiten Nürnberg (5:4 nach Verlängerung) meisterten die Wild Wings zwei Tage später in der Helios-Arena auch die Pflicht mit Bravour. Mit einem 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Verlängerung gegen die Krefeld Pinguine distanzierten die Schwenninger vor 3563 Zuschauern einen Konkurrenten im Kampf um den Einzug in die Pre-Playoffs auf nunmehr zwölf Punkte. Allerdings war der Erfolg für die Neckarstädter schmeichelhaft. "Wir haben zwei Punkte, doch es hätten auch zwei Zähler für Krefeld sein können. Es war kein schönes Spiel, aber der Eishockey-Gott hat uns geholfen", sagte SERC-Trainer Pat Cortina.

Weitere Informationen Hoppes Top Fünf der Wild Wings gegen Krefeld

Die erste Überraschung präsentierten die Wild Wings dem Publikum am eigenen Körper: Sie trugen rote Trikots. "Das machen wir zum 1. Advent", sagte Schwenningens Pressesprecher Oliver Bauer. Fast hätte in Minute fünf die erste Kerze aufgeleuchtet, als Will Acton bei eigener Überzahl zu einem unwiderstehlichen Solo ansetzte. Der SERC-Kapitän spielte sich elegant bis zu Gästeschlussmann Dimitri Pätzold durch, schlenzte den Puck aber am rechten Pfosten vorbei. Neun Minuten später zielte der Kanadier besser. Erneut hatte Schwenningen Powerplay und Acton den Puck. Diesmal zog der Torjäger von rechts nach innen und düpierte Pätzold mit einem ansatzlosen Schuss ins kurze Eck.

Die 1:0-Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, zumal Damien Fleury in Minute sechs bereits einen Treffer auf dem Schläger hatte. Allmählich aber wurden die Rheinländer stärker und heizten Dustin Strahlmeier kräftig ein. Der SERC-Torhüter reagierte mehrmals prächtig und hatte das Glück des Tüchtigen, als ein Schuss den Außenpfosten streifte. "Die Schwenninger kamen gut aus der Kabine und dominierten die ersten zehn Minuten. Im weiteren Verlauf waren die Wild Wings in der Abwehr zu passiv und konnten sich bei Strahlmeier bedanken, der sie vor dem Ausgleich bewahrte", fasste Eishockey-Experte Andreas Renz das erste Drittel zusammen. Der ehemalige Nationalspieler aus Villingen-Schwenningen kommentierte das Spiel im Fernsehen.

War diese frühe Schwächephase ein Indiz, dass die Neckarstädter dem immensen Kraftakt in Nürnberg vor eigenem Publikum Tribut zollen müssen? Schließlich war der personelle Aderlass enorm. Neben Mirko Höfflin, Mirko Sacher und Marc El-Sayed fehlten am Sonntag auch noch Dominik Bittner und Stefano Giliati, der sich am Freitag eine schwere Prellung am Oberschenkel eingehandelt hatte. Zwar verzeichneten die Schwarzwälder zu Beginn des zweiten Abschnitts durch Markus Poukkula, Anthony Rech und Istvan Bartalis drei gute Chancen, doch das Tor fiel wenig später auf der anderen Seite. Der Krefelder Daniel Pietta umkurvte das Schwenninger Gehäuse, passte zurück in den "Slot", und schon war's passiert. Diego Hofland ließ dem starken Strahlmeier aus kurzer Distanz beim 1:1 (29.) keine Chance.

Im letzten Abschnitt erwischten die Wild Wings erneut den besseren Start und belagerten in den ersten vier Minuten das gegnerische Tor. Doch weder Tobias Wörle noch Damien Fleury wussten daraus Kapital zu schlagen. Da auch die Krefelder in der Schlussphase gute Chancen ungenutzt und die Schwenninger das letzte Powerplay an diesem Abend ohne Zählbares verstreichen ließen, ging es in die Verlängerung. Diese dauerte exakt 15 Sekunden, da erzielte Istvan Bartalis mit dem ersten Angriff nach klasse Vorarbeit von Will Acton den 2:1-Siegtreffer. So gab es zum 1. Advent nicht nur rote Trikots, sondern auch zwei Punkte.