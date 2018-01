Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Ritt auf der Rasierklinge

Schwenningen erwartet am Donnerstag Augsburger Panther. Immer noch Personalsorgen in der Abwehr

Eishockey: Der Kampf um den Einzug in die Playoffs wird für die Wild Wings zum Ritt auf der Rasierklinge. Durch den 4:1-Erfolg am Dienstag gegen DEL-Spitzenreiter Red Bull München haben sich auch die Augsburger Panther wieder im Kampf um die begehrten Plätze zurückgemeldet. Am Donnerstag (19.30 Uhr) haben die Wild Wings die Gelegenheit, mit einem Heimsieg die Fuggerstädter in deren Vorwärtsdrang zu bremsen.

Bei 52 Hauptrundenspielen kommt es auf eine Partie nicht an – sollte man meinen. Die aktuelle Tabelle beweist das Gegenteil. Ein Pünktchen oder gar der direkte Vergleich könnten diesmal den Ausschlag geben, ob sich eine Mannschaft über den vierten März hinaus auf Spiele freuen darf oder die Schlittschuhe frühzeitig an den Nagel hängen muss. Auf Rang zehn platziert, haben die Schwenninger zwar noch vier Punkte Vorsprung vor Augsburg, aber ein Spiel mehr absolviert. Mit einem Erfolg in der Helios-Arena können die Bayern somit die Grundlage schaffen, um später an den Neckarstädtern vorbeizuziehen. „Das ist ein wichtiges Spiel“, sagt SERC-Trainer Pat Cortina.

Während die Panther zum Sprung ansetzen, verlieren die Schwäne gefährlich an Höhe. Von Platz vier auf neun sackten die Schwenninger innerhalb weniger Tage ab. Diesen Trend gilt es nun zu stoppen. Um dies zu schaffen, wollen sich die Wild Wings an der starken Anfangsphase gegen Nürnberg orientieren. Cortina: „In den ersten zwölf Minuten haben wir sehr gut gespielt. Dann aber haben wir zu viele Fehler und den Nürnbergern das Toreschießen zu einfach gemacht. Die Mannschaft hat Torhüter Dustin Strahlmeier zu oft allein gelassen.“

Cortina hat großen Respekt vor dem kommenden Gegner. „Augsburg spielt extrem gut und mit Leidenschaft. Die Mannschaft attackiert sehr hart und verfügt über ein sehr gutes Powerplay. Da dürfen wir nicht allzu oft in Unterzahl geraten“, sagt der Schwenninger Coach. Im Team der Panther kehrt auch Daniel Schmölz zurück an seine alte Wirkungsstätte. Der Außenstürmer, der Schwenningen nach der vergangenen Saison verließ, ist mit 13 Treffern drittbester Torschütze der Augsburger. Seinerzeit war der Wechsel von Misstönen begleitet. Doch das ist längst vergessen. „Ich freue mich sehr für Daniel, hoffe aber, dass er gegen uns nicht Tor Nummer 14 erzielt“, sagt Cortina.

Tore schießen, das ist aktuell bei den Wild Wings ein leidiges Thema. Der schwächste Sturm (109 Tore) der Liga hat in den vergangenen neun Begegnungen nur 14 Treffer erzielt. Mit dieser Quote ist es schwierig, Spiele zu gewinnen. Auch mit dem Tore verhindern sieht es momentan nicht gut aus. Mit Benedikt Brückner, Jussi Timonen und Mirko Sacher fallen weiterhin drei Abwehrspieler aus. Um drei Verteidigerpärchen zu bilden, wird Simon Danner erneut in der Defensive aushelfen. Cortina vertraut auf den 31-Jährigen: „Simon ist stark an der Scheibe und hat viel Erfahrung. Er hat schon gegen Nürnberg seine Sache sehr gut gemacht.“ Angreifer Andrée Hult muss gegen Augsburg ebenfalls passen, kann aber vielleicht am Sonntag (19 Uhr) in Ingolstadt wieder spielen.

Angesichts der Verletzungssorgen drängt sich die Frage auf, ob die Wild Wings auf dem Transfermarkt noch mal tätig werden. Konkrete Pläne gibt es augenscheinlich nicht, aber: „Wir halten immer die Augen offen“, sagt Cortina. Bis zum 15. Februar haben die Schwenninger noch Zeit, Spieler zu verpflichten, die außerhalb der Deutschen Eishockey Liga im Einsatz sind.