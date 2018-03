Eishockey Wild Wings: Raus mit riesigem Applaus

Die Schwenninger verlieren auch das zweite Playoff-Spiel gegen Wolfsburg. Damit ist die Saison nach dem 2:3 beendet.

Die Playoffs sind für die Wild Wings bereits nach zwei Spielen beendet. Nach dem 3:4 am Mittwoch in Wolfsburg verloren die Schwenninger am Freitagabend gegen die Grizzlys zu Hause wiederum knapp mit 2:3. Die Wild Wings wurden für eine leidenschaftliche Leistung zwar nicht belohnt, aber dennoch für ihre Vorstellung vor 6215 Zuschauern in der ausverkauften Helios-Arena nach Spielende minutenlang gefeiert.

Im Schwenninger Stadion war von der ersten Sekunde an zu spüren, dass Playoff-Spiele ganz besondere Eishockey-Ereignisse sind. Der Lärmpegel auf den Rängen war ohrenbetäubend und auf dem Eis ging es gleich vom Anpfiff weg zur Sache. Es dauerte gerade mal 45 Sekunden, da gab es auch schon die ersten Strafen. Wild-Wings-Angreifer Stefano Giliati und Wolfsburgs Fabio Pfohl mussten auf die Strafbank. Als kurz darauf die Schwenninger eine Strafzeit gegen Torhüter Dustin Strahlmeier wegen Spielverzögerung kassierten, waren die Grizzlys bereits frühzeitig in Überzahl. Mit der umstrittenen Strafe gegen Strahlmeier hatte das Schiedsrichter-Gespann Piechaczek/Schrader schon frühzeitig nur noch wenige Sympathien auf den Rängen. Die Helios-Arena kochte. Den Gästen war’s egal. Sie nutzten das Powerplay zur Führung. Sebastian Furchner zog ab, Strahlmeier lenkte den Puck an die Latte, das Spielgerät prallte Furchner erneut vor die Füße und der Wolfsburger traf via Innenpfosten zum 0:1 (4.).

Es dauerte nicht einmal eine Minute, dann hätten die Wild Wings fast ausgeglichen. Giliati stürmte allein auf Grizzlys-Torhüter Jerry Kuhn zu, brachte den Puck jedoch nicht an ihm vorbei. Direkt darauf lieferte sich die Nummer neun der Schwenninger eine Keilerei mit Kamil Krebs und durfte zum zweiten Mal in die Kühlbox.

Die Wild Wings taten sich in der Offensive im ersten Drittel schwer. Entweder es fehlte das nötige Quäntchen Glück oder der letzte Pass war zu unpräzise. Die Wolfsburger waren effizienter. In Spielminute 13 schlugen sie erneut zu. Stephen Dixon erhöhte auf 0:2.

Wie wohl jeder einzelne in seiner Mannschaft war Schwenningens Stürmer Uli Maurer mit der Leistung in den ersten 20 Minuten nicht zufrieden: „Wir haben den Puck einige Male zu leicht hergeschenkt und müssen unbedingt wieder zu unserem Spiel finden“, meinte Maurer in der ersten Drittelpause. Doch der erhoffte Aufschwung für die Schwäne bekam mit Beginn des zweiten Abschnitts gleich einen kräftigen Dämpfer. Nach 42 gespielten Sekunden lag der Puck schon wieder im Schwenninger Netz. Brent Aubin fälschte einen Schuss von Björn Krupp entscheidend ab. Der Schläger des Wolfsburgers war jedoch verdächtig hoch. Der Videobeweis musste Klarheit bringen. Und wie schon bei einer vergleichbaren Situation im ersten Playoff-Spiel der beiden Teams entschieden die Schiedsrichter für die Grizzlys.

0:3 nach 21 Spielminuten. Es wurde ruhiger in der Helios-Arena. Doch bei den Wild Wings gehört das Wort aufgeben in dieser Saison nicht zum Sprachschatz. Sie kämpften sich wieder ins Spiel zurück und antworteten zwei Minuten später mit dem 1:3 durch Damien Fleury (23.). Die Schwarzwälder kamen nun immer mehr in Fahrt und das zahlte sich aus. In der 39. Minute traf Kapitän Will Acton zum wichtigen 2:3. Der Lärmpegel in der Arena kletterte auf Rekordwerte. Für die Schwenninger kam der Treffer zum perfekten Zeitpunkt, um mit dem Ausgleich vor Augen im Schlussdrittel noch einmal kräftig auf Gaspedal zu drücken.

Mit Kampfgeist, Leidenschaft und pausenloser Anfeuerung von den Rängen erspielten sich die Wild Wings im Schlussdrittel zahlreiche Chancen. Die Grizzlys kamen fast nicht mehr zum Verschnaufen. Doch der Eishockey-Gott meinte es an diesem Abend nicht gut mit den Schwenningern. Es blieb beim knappen Sieg für die Wolfsburger. Dennoch feierten die Wild Wings-Fans ihre Mannschaft und sangen: „Danke für ein geiles Jahr.“