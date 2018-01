Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: Pre-Playoffs greifbar nah

Erfreuliches Wochenende für Schwenningen. Dustin Strahlmeier erneut ein Erfolgsgarant

Eishockey: Thomas Greilinger dürfte in der Beliebtheitsskala bei den Wild Wings mittlerweile ganz weit unten stehen. Der Stürmer des ERC Ingolstadt entschied wiederum mit einem Treffer in der Verlängerung das Spiel zwischen den Panthern und den Wild Wings. Am 22. September traf Greilinger in Schwenningen 28 Sekunden vor Ende der Verlängerung zum 1:2. Am vergangenen Sonntag waren die Wild Wings lediglich sieben Sekunden vom Penaltyschießen entfernt, als Greilinger erneut zuschlug.

Trotz der unglücklichen Niederlage konnten sich die Wild Wings mit dem einen Punkt in der Tasche zufrieden auf die Heimreise machen. Cheftrainer Cortina meinte sogar: „Wir hatten auch nicht mehr als einen Punkt verdient. Ingolstadt war die ersten 40 Minuten klar besser.“ Für den 53-Jährigen gab es zwei Faktoren, dass sein Team nicht völlig leer ausging: „Torhüter Dustin Strahlmeier und die Special Teams.“ Strahlmeier wurde (wieder einmal) zum Turm in der Schlacht. Auch Ingolstadts Trainer Doug Shedden bescheinigte dem Wild Wings-Torhüter „eine sehr, sehr gute Leistung“.

Die vergangenen zwei Spiele gegen Augsburg und Ingolstadt verdeutlichten erneut, wo die Wild Wings ihre Spiele gewinnen und wo sie verloren werden. Nur drei Gegentreffer in knapp 125 Minuten sind hervorragend, lediglich vier erzielte Tore in dieser Zeit allerdings sehr bescheiden. Die Diskrepanz zwischen Defensive und Offensive verdeutlicht auch die Statistik. Schwenningen hat nach Treffern die drittbeste Abwehr und den schlechtesten Sturm der Liga.

An den Werten in der Defensive hat zweifelsohne Strahlmeier einen großen Anteil. Er scheint die Worte „Formtief“ oder „überspielt“ weiterhin nicht zu kennen. Kein Spieler in der Liga war in dieser Saison länger auf dem Eis als der 25-Jährige. In 40 von 48 DEL-Partien stand „Strahlie“ zwischen den Pfosten und kommt insgesamt auf 2409 Minuten.

In der Tabelle kletterte Schwenningen durch den Punkt in Ingolstadt von Platz neun auf acht. Viel wichtiger ist allerdings die Tatsache, dass der Vorsprung auf den Tabellenelften Düsseldorfer EG weiter ausgebaut wurde. Vier Spiele vor Hauptrunden-Ende haben die Wild Wings fünf Zähler mehr als die DEG auf dem Konto und zudem das um zwölf Treffer bessere Torverhältnis.

Der Tabellenzwölfte Augsburger Panther könnte ebenfalls noch an den Wild Wings vorbeiziehen. Augsburg hat noch ein Spiel mehr zu absolvieren und das bessere Torverhältnis, allerdings schon acht Zähler Rückstand auf Schwenningen. Erstmals seit der DEL-Rückkehr 2013 sind die Pre-Playoffs für die Wild Wings greifbar nah. Bestenfalls ist sogar Platz vier realistisch. Lediglich drei Punkte Rückstand haben die Schwäne derzeit auf den Tabellenvierten Iserlohn Roosters.

Am Freitag könnten die Schwenninger zu Hause gegen die Eisbären Berlin den vorentscheidenden Schritt in Richtung Finalrunde machen. Das Heimspiel gegen den Tabellendritten ist zugleich das letzte Spiel vor der knapp vierwöchigen Olympia-Pause.

Punktgleichheit

Die Hauptrunde in der Deutsche Eishockey-Liga ist spannend wie selten zuvor. Zwischen Platz vier und zwölf liegen lediglich neun Punkte. Sind Mannschaften nach dem letzten Hauptrunden-Spieltag (4. März) punktgleich, zählt zunächst die Tordifferenz, dann die Anzahl der erzielten Tore und schließlich der direkte Vergleich.