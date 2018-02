Regionalsport Schwarzwald Wild Wings: "Mit einem guten Gefühl in die Pause"

Wild Wings: "Mit einem guten Gefühl in die Pause"

Schwenningen erwartet am Freitag Eisbären Berlin. Verteidiger Benedikt Brückner wieder dabei

Eishockey: Im letzten Spiel vor der Olympia-Pause können die Wild Wings am Freitag (19.30 Uhr) mit einem Heimsieg gegen die Eisbären Berlin einen gewaltigen Schritt in Richtung Playoff-Runde machen. Die Schwenninger erwarten mehr als 5000 Zuschauer in der Helios-Arena.

Erstmals seit Wochen ist die DEL-Tabelle wieder begradigt. Alle 14 Mannschaften haben jeweils 48 Spiele absolviert. Somit ist klar: Nur Augsburg und Düsseldorf können die Schwenninger noch aus den Top Ten und damit aus den Playoff-Rängen katapultieren. Allerdings haben die Neckarstädter fünf Zähler Vorsprung vor den beiden Rivalen, ein sattes Polster, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Ein Erfolgserlebnis gegen Berlin wäre nicht nur wichtig für das eigene Punktekonto, sondern auch für die Seele. Schließlich ruht der Spielbetrieb anschließend für dreieinhalb Wochen. Nach einem Sieg lassen sich die zehn trainingsfreien Tage besser genießen als mit einer Niederlage, die am Selbstvertrauen nagt. „Wir wollen uns mit einem guten Gefühl in die Pause verabschieden“, sagt SERC-Trainer Pat Cortina.

Berlins Trainer Uwe Krupp kommentiert die heiße Saisonphase so: „Nach der Partie in Schwenningen kannst du die Hauptrunde zu den Akten legen. Nach der Pause geht es von vorne los. Jede Mannschaft marschiert voll. Dann geht es darum, sich neu zu etablieren. Wir müssen die Spannung halten.“ Genau das war bei den Hauptstädtern zuletzt nicht der Fall, denn die Eisbären erlitten am Dienstag bei der 2:3-Heimniederlage gegen Augsburg einen herben Dämpfer im Kampf um Platz zwei. Dieser Rang garantiert im Playoff-Halbfinale das erste Heimrecht und die direkte Qualifikation für die Champions-League. Gerade deshalb stuft Cortina den Gegner als besonders gefährlich ein, ähnlich wie ein angeschlagener Boxer. „Das ist eine starke Mannschaft mit einem super Torhüter“, weiß der 53-Jährige. Um die eigenen Chancen zu wahren, müsse seine Mannschaft auf dem Eis die Initiative ergreifen. Cortina: „Berlin darf auf keinen Fall das Spiel kontrollieren, sonst wird es für uns sehr schwer.“

Nachdem sie zuletzt in der Abwehr hatten improvisieren müssen, haben die Wild Wings endlich wieder drei Verteidigerpärchen zur Verfügung. Nach sechswöchiger Verletzungspause meldet sich Benedikt Brückner zurück. Eine Schultereckgelenksprengung legte den 28-Jährigen für 16 Spiele auf Eis. „Es war keine schöne Zeit. Man fiebert ständig mit und kann der Mannschaft nicht helfen. Aber wir haben Ruhe bewahrt. Letztlich ging es doch recht schnell“, schildert Brückner seine Leidenszeit. Seine beiden verletzten Abwehrkollegen Mirko Sacher und Jussi Timonen werden, wenn überhaupt, erst nach der Pause wieder ins Spielgeschehen eingreifen können.

Dafür steht im Angriff Andrée Hult wieder zur Verfügung. Der Schwede bildet mit Istvan Bartalis und Kai Herpich eine Angriffsreihe. Kapitän Will Acton stürmt zwischen Anthony Rech und Damien Fleury, der am Donnerstag seinen 32. Geburtstag feierte. Mirko Höfflin, Stefano Giliati, Markus Poukkula sowie Simon Danner, Uli Maurer und Tobias Wörle komplettieren die vier Sturmreihen der Schwenninger. Ob auch der Marc El-Sayed (Unterkörperverletzung) zur Verfügung steht, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Im Tor steht Dustin Strahlmeier.

Eisbären Berlin

Solche Sorgen möchten andere Teams in der DEL gerne haben. Für Berlin geht es im letzten Spiel vor der Olympia-Pause um Platz zwei. Ein Platz in den Playoffs ist für die Berliner längst in trockenen Tüchern. Allerdings schwächelt die Mannschaft derzeit. Zuletzt gab es mit dem 2:3 gegen Augsburg und dem 1:2 gegen Nürnberg zwei Niederlagen. Von den letzten zehn Partien gewann das Team von Trainer Uwe Krupp nur deren vier, darunter war der 5:0-Erfolg im dritten Aufeinandertreffen mit den Wild Wings. In den beiden anderen Saisonspielen gegen Schwenningen siegten die Eisbären ebenfalls. (tif)